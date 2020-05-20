【新冠肺炎】荷蘭一農民從水貂感染病毒　成當地首宗動物傳人病例

荷蘭農業大臣斯豪滕（Carola Schouten）5月20日表示，一名水貂養殖場工人從水貂感染新型冠狀病毒（COVID-19），是當地首宗動物傳染人類的個案。

荷蘭南部北布拉班特省（Noord-Brabant）兩個水貂養殖場在4月爆發疫情，當時有養殖場員工發現動物出現呼吸困難，衛生部門於是展開大規模檢測。當局指有兩名員工出現病徵，認為有可能人傳動物，反而動物傳染人類的機會不大。

荷蘭南部有水貂養殖場在4月爆發新型冠狀病毒疫情。（Getty Images）

斯豪滕20日去信國會，指該名患者身上的病毒與早前在同一養殖場內水貂的病毒相似，承認農業部較早時公布「動物不會傳染人類」的說法不準確，但強調人類在養殖場外從動物感染的風險仍然非常低。

斯豪滕亦表示，水貂場已經加強防疫措施，包括禁止訪客接近養殖棚、員工穿上保護裝備等，她認為現時沒需要考慮撲殺所有動物，指當局要掌握更多情況。

荷蘭的水貂主要出口到中國、韓國、希臘和土耳其，作為皮草的主要材料，但一直惹來動物權利人士不滿，荷蘭政府在2013年立法禁止國內設立新養殖場，現有的則會在2024年前關閉。

水貂主要用於製造皮草。圖為上海一間店舖內的陳列架上掛滿皮草外套。（Reuters）

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