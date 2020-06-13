【有片】200人洗劫佛州Walmart影像曝光　搶電器開心破壞如嘉年華

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美國佛羅里達州坦帕市（Tempa, FL）5月底發生Walmart超市遭到數百人闖入，劫走價值超過10萬美元商品，警方11日公布監視器影像，籲請民眾踴躍提供相關線索。

警方公開有人群洗劫佛羅里達州Walmart影像，不少人更蒙面（點圖放大瀏覽）：

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這起事件發生在5月30日晚間9時，示威者當晚聚集在南佛羅里達大學附近的大學購物中心，抗議非裔男子佛洛伊德疑似死於警方執法不當，Walmart超市則選擇提早打烊，卻被民眾持槌子等鈍器敲開玻璃門，隨後大批人士就開開心心地一擁而入。

從畫面可看到劫掠者搜刮大型平板電視、電器與其他商品，有些人戴口罩或用布條蒙住口鼻，以免被監視器拍到，但也有不少人似乎完全不在乎執法單位事後會找上門，直接帶著贓物揚長而去。

承辦此案的西爾斯波羅郡（Hillsborough County）警局刑警判斷，約200人闖入店內，Walmart超市則指被偷商品和破壞合計損失達11.6萬美元。郡警局局長克隆尼斯特（Chad Chronister said）表示，正積極努力指認每一名嫌犯，還指「這種暴力行為完全不能接受，也不尊重……試圖透過有影響力方式表達意見的示威者」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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