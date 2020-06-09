【美國示威】荷里活星光大道特朗普星星遭破壞　上面還放狗屎

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美國總統特朗普（Donald Trump）在荷里活星光大道上的星星於響應「黑人的命也是命」活動中遭到破壞，除了星星被噴上黑漆、寫下BLM字眼（Black Lives Matter縮寫），上頭還被人放了一袋狗屎，這已經不是特朗普的星星第一次遭到破壞了。

星光大道特朗普星星曾多次遭破壞（點圖放大瀏覽）：

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英國《衛報》報道，美國反種族歧視抗議活動已持續10多天，約2萬多人7日上荷里活大道遊行示威，抗議美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死。

特朗普的星星分別在2016、2018年都曾遭人用鋤頭挖除、2016年他的星星也遭人用牆圍起來，諷刺他當時的移民政策。

西荷里活市議會（West Hollywood City Council）曾於2018年投票決定將特朗普的星星從荷里活大道上移除，但擁有決定權的是荷里活商會，商會反對移除特朗普的星星。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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