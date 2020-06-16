【新聞教室】美國不再封殺華為？　什麼是5G「標準」

路透社報道指美國將放寬針對華為的禁令，容許美國企業與華為合作制定5G標準，商務部長羅斯（Wilbur Ross）已證實消息。 美國政府至今一直強硬抵制華為，要求國際棄用華為5G技術，這是否意味美國轉軚？5G「標準」其實又是什麼？

圖為5月16日北京一間華為手機專門店。自美國抵制華為後，華為失去了與美國企業合作的可能。（Reuters）

所謂「標準」可以視之為一種「共通規定」，如貨幣體系是一種標準，語言的國際拼音也是一種標準。以電腦及通訊的範疇來說，訂立標準的目的是讓國際遵守同一套規範，使用「同一套系統」、「同一種語言」，方便溝通及發展。

上網線的標準

具體例子，如今天上網會使用，俗稱Lan線的上網線，其線芯的數量和插頭是按標準設計。不同顏色的線芯會按照規定，連接到RJ45插頭上對應的針頭，讓資料順利傳輸。即使是朝鮮或是伊朗，這套標準亦屬世界通用。

電腦文字的標準

再舉例子，美國創立的編碼系統Unicode，訂明並涵蓋世界幾乎所有文字在電腦上的處理及顯示方式。過去全球電腦語言因字元編碼不同，導致不同文字在不同語言的作業系統無法顯示（出現亂碼）。今天幾乎全球的主要電腦軟硬體廠商都加入了Unicode組織，Unicode已成為全球電腦顯示文字的標準。

圖為Ｍicrosoft Word的截圖。今天所有文字和符號，甚至「顏文字」都能使用Unicode顯示，Unicode到今天仍在擴張，以配合需要。（Ｍicrosoft Word截圖）

不應視為實質鬆綁

因此5G的標準訂制，可以視之為5G通訊上使用的系統、方式、語言或其他規則上的訂制。5G是一種行動通訊技術，其牽涉的範疇十分廣闊，除了無線上網外，5G還涉及了無人駕駛技術、人工智能（AI）等範疇，美國需要華為的共同參與，訂立一套世界通用的標準，以供美國企業發展5G技術使用。特別是華為在5G的研發領域上領先，擁有更多的專利。

因此，美國容許華為參與訂立標準，不應被視為是對華為的實質鬆綁。華為製造的設備、電話等依然被美國抵制，華為亦無法參與美國建設5G網絡。