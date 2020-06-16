路透社：華府批准美企與華為合作制定5G標準　羅斯證實消息

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路透社6月15日引述知情人士指，美國商務部以及相關政府機構已批准修改規定，允許美國公司與中國電訊設備生產商華為合作制定5G網絡標準，現時正等候華府發布《聯邦公吿》（Federal Register）。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）其後證實有關消息，而華為則未有回應報道。
華為被美國製裁，對其佔領世界5G市場產生很大的影響。（Getty）
羅斯確定美國要修改上述規定，並在一份聲明中稱：「美國將不會放棄全球創新的領導地位。部門致力於通過鼓勵美國業界全面參與並倡導美國技術成為國際標準，來維護美國國家安全和外交政策利益。」
商務部指出，美國制定5G網絡標準會影響5G、自動駕駛汽車、人工智能以及其他尖端科技的未來。
有業界人士指出，這次修改規定，不應視作華府對處理華為問題有軟化跡象，只是有利於美國科技公司參與5G標準制定。
美國商務部2019年5月15以國家安全為由，將華為及其68家附屬公司列入「實體清單」，限制美國企業向華為出售產品。路透社於5月5日曾引述消息人士報道，商務部即將簽署一項新規例，允許美國企業與華為共同參與5G網絡標準的制定，並指出自美國將華為列入「實體清單」後，一些美國科技公司停止與華為合作開發標準，同時亦不確定可以向華為分享哪些技術及資訊；美國業界及政府官員認為，這令美國處於不利地位，因華為可在國際標準制定會議上擁有更多話語權。
（綜合報道）