【朝鮮戰爭70周年】一個民族　兩段歷史　坎坷命運

70年前的6月25日，朝鮮軍隊以反擊侵略為由，越過北緯38度線，大舉進攻韓國，打響了朝鮮戰爭（韓戰）的開端。而這也是第二次世界大戰之後，冷戰時期的第一場大規模「熱戰」。很快，中國、美國和蘇聯都被捲入其中。 事實上，朝鮮和韓國在朝鮮戰爭爆發前數年，二戰結束之時，便已經開始沿着迥異的道路發展。而兩國歷史的走向，實則也從來不是由兩國自己決定。 70年荏苒，兩國始終在試圖解決同一個問題：如何才能宰自己的命運？

第二次世界大戰期間，當美蘇兩國將朝鮮從日本的佔領中解放出來時，朝鮮半島已經成為殖民地近35年了。由於無法達成一致意見，美國和蘇聯同意沿三八線將半島暫時劃分兩個勢力範圍，類似於同盟國在德國和日本的軍事佔領。

隨後，南北雙方的分歧變得愈來愈大：1948年，由於未能就統一的政府達成一致，雙方最終各自成立自己的政府，蘇聯勢力範圍內的「朝鮮民主主義人民共和國」以及美國勢力範圍內的「大韓民國」。

美國和蘇聯一直拒絕向對方讓步，導致了半島的分裂，而朝鮮和韓國政府一直拒絕接受這種分裂，導致了戰爭。

為了不可能的統一宣戰

美國和蘇聯一直拒絕向對方讓步，導致了半島的分裂，而朝鮮和韓國政府一直拒絕接受這種分裂，導致了戰爭。

當時，兩個政府皆認為自己是朝鮮半島的唯一合法統治者，皆不接受三八線的劃分。畢竟，沒有任何人能夠背負起「分裂國家」的千古罵名。在那段時間裏，國南北之間的邊界糾紛從未停止，終於，1950年6月25日，朝鮮新總理金日成決定進攻南方，將國家統一在一個政府之下。

諷刺的是，國家統一與否，並不由金日成決定。在經歷了3年的大規模戰亂、數十萬中國士兵及以美國為首的聯合國軍隊的參與、漢城（首爾前稱）四次易手和數百萬朝鮮人的死亡後（半島十分之一的人口在戰爭中死亡），沒有任何一方從戰爭中獲益，南北的邊境最終還是保留在一開始的三八線。即使付出巨大犧牲，大韓民族夢寐以求的統一，終究還是遙不可及的目標。

獨特的70年

今天，我們已經習慣於朝鮮半島有兩個國家的境況，但在歷史上，這是極為「不正常」的。從朝鮮半島過去1000年的歷史來看，最近的70年是令人感慨的「例外」：至少從王氏高麗936年攻滅後百濟，結束半島後三國時代開始，半島就是統一王國。

但是，在全球愈發全球化的大勢之下，沒有任何一個角落能夠獨善其身。可以說，自從半島在19世紀至20世紀猖獗的帝國主義浪潮下淪為日本殖民地開始，大韓民族便一直在經歷由外人掌管自身命運的坎坷歷史，直到今天尤為改變。

回望朝鮮戰爭之後，朝鮮與韓國邁上了兩條迥異的路線：一條是在美國的影響下，另一條是在蘇聯的影響下。

在南方，韓國擔當着「美國資本主義陣營」的橋頭堡角色，這也意味着獲得美國支持的李承晚政府（1948-1960）和朴正熙政府（1963-1978）可以長期維持軍事統治。不過也是在這段期間，在美國政府「必須幫助各國恢復經濟從而抵抗共產主義陣營坐大」思維的影響下，韓國得以融入全球資本主義經濟體系，並憑日據時期遺留的財閥和國家領導層的重商主義，使其經濟迅速繁榮，成就所謂「漢江奇跡」。而後，1980年代轟轟動動的民主運動，又推動了韓國的選舉改革，在政治上變得更為有代表性，有了競爭性的選舉制度。

如今，韓國被認為是發達國家一員，經濟地位與西歐、日本和美國相似。根據世界銀行2018年的數據，它是世界第12大經濟體，近於俄羅斯並超過澳大利亞和西班牙。

在北邊，朝鮮在蘇維埃共產主義陣營下，憑藉蘇聯的資金、技術支援，迅速建設基礎工業，一度保持較好的發展勢頭。1960年代中蘇交惡後，朝鮮左右逢源，獲得了大量經濟利益。從戰後到70年代，朝鮮發展水平長期與韓國持平，甚至在某些方面比韓國更好，譬如城市化率、人均用電量和人均醫生數等。更有甚者，朝鮮勞動黨在社會維度破除傳統的階級結構，徹底廢除歷史上壟斷教育、土地等大量資源的「兩班」藉機，促進男女平等，令朝鮮婦女第一次獲得受教育的權利，擁有和繼承財產的權利，以及參與政治的權利。

但從70年代開始，朝鮮政府推動一系列運動式的經濟政策，日益混亂，而南方韓國經濟卻持續騰飛，兩國發展差距迅速拉大。隨後，中國採取務實外交，加之蘇聯的解體，更令朝鮮所依賴的經貿網絡分崩離析，經濟援助更隨之消失。政策的混亂、肥料和燃料的短缺，令國家缺乏面對任何天災的能力，以至於在1990年代中期經歷了舉世震驚的饑荒，勞動黨政權一度面臨真切的崩潰危機。

也是在那段時期，朝鮮進一步加強了嚴格的軍事化統治，加強了對金氏家族的個人崇拜，進一步推崇不依靠別國的「主體思想」。乃至不惜國際制裁和國民艱苦的民生條件，大力發展自己的核武計劃。如今，它的核武庫大約有20-30枚核武器，且還逐步完善了洲際導彈等投放實力，使它成為國際政治最棘手的問題之一。

不過，這也確實讓朝鮮在國際談判中獲得一定程度的籌碼，鞏固了國家在軍事、外交、政治上的獨立，只待與美國解決國家安全危機，便可大力推動近年來已經逐步開啟的經濟改革。

朝鮮戰爭還沒結束

北方和南方做出的選擇都有各自的代價。經濟發展的基礎是政治、軍事、外交的穩定。如今，經濟繁榮的南方，最大的目標是爭取政治及軍事的獨立。如今，美國繼續在韓國駐紮軍隊，並且有協議規定，如果韓半島發生戰爭，韓國軍隊將歸美國指揮。相反，朝鮮獲得了政治和外交的獨立，卻仍有待補齊經濟的嚴重不足。

2012年合成照片中顯示的朝鮮半島夜景，北方和南方的發展相差懸殊。 （美國宇航局）

但無論是朝鮮還是韓國，雖然面臨不同的問題，但導致這些問題的根源仍然存在，並繼續影響今天朝鮮和韓國政治家的決定和前景。70年過去了，仍未正式結束的「朝鮮戰爭」，仍在影響着半島8,000萬人民。

在韓國，保守與進步兩大政治力量之間的分歧在一定的程度上源於1950年的鬥爭。譬如保守派遵循親美路線，指出美國和日本是韓國在政治及軍事維度唯一可靠的盟友，而進步派則主張在維繫與美國盟友關係的同時，從美國爭取自己的主權權益，包括戰時軍隊指揮權等，並與朝鮮和解，且有着強烈的反日基因。

而在朝鮮，雖然勞動黨在政治上保持着嚴格的單一化，其內部分裂也以不透明著稱，但其內部也有各種不同的聲音，既有繼續譴責美帝國主義的軍事強硬派，也有贊成與南方和解、邁向統一，乃至與美國和解、邁向改革開放的聲音。

從某種意義上，南北雙方的發展方向相反，但卻沿着同一軸線。北方和南方的政治家都有同樣的目標：朝鮮半島的統一和獨立。他們只是在如何達到這一長期目標上存在分歧。究竟應該遵循資本主義還是共產主義，美國式的自由主義還是蘇聯式的集權主義？統一是需要徹底摧毀對方，還是和睦相處，相互修好（Rapprochement）？所有這些問題都回到70年前開戰背後的主要問題：究竟由誰來領導朝鮮半島？朝鮮民族（大韓民族）如何才能主宰自己的命運？

小國的能力也有限

當1950年6月25日金日成對南方發動進攻時，美國人確信是蘇聯策劃的。後來，歷史證據表明，是北朝鮮說服不情願的蘇聯領導層接受他們的進攻計劃。同樣，如果說「半島前景全由美國或中國單方面決定」，那也是以偏概全。

自冷戰結束以來，朝鮮和韓國都在爭取自力更生的能力。朝鮮的核武計劃迫使美國在國際談判中認真以待。韓國文在寅的外交政策成功平衡了中美朝的共同利益，為半島局勢進入緩和期提供了必要的前提。

South Korea’s Moon Jae-in and North Korea’s Kim Jong Un have sat down to start their talks - sitting exactly 2018mm apart pic.twitter.com/modyZ4aybJ — Anna Fifield (@annafifield) 2018年4月27日

然而，「小國」的能力終究是有限的。儘管韓國擁有世界第12大經濟體，朝鮮擁有核武庫，但在國家統一問題上，兩國都沒有最終的決定權。

自從半島被一分為二，它的政治情況就一直是大國親密關注的問題。雖然北方實現了戰略上的獨立，南方實現了經濟上的獨立，但他們都不能說完全自力更生，統一也絕不僅僅是南北之間的問題。

早在1950年，南北的統一之路就註定是艱難的，它威脅到美蘇關係的平衡；而今天半島的政治未來，同樣取決於中美關係的發展。