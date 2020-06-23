博爾頓新書指文在寅介入板門店特金會　特朗普金正恩都不想他同行

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）新書《The Room Where It Happened》（暫譯：事發之室——白宮回憶錄）在6月23日正式出版，韓國媒體透露部分書中有關美國、韓國及朝鮮的外交內幕，包括指在2019年6月底的板門店「快閃特金會」上，其實美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩都不願意韓國總統文在寅參與，但文在寅堅持。博爾頓又批評總統文在寅對朝立場「精神分裂」，青瓦台則發聲明指博爾頓新書歪曲事實。

圖為2019年6月，特朗普，金正恩及文在寅首次共同在板門店會晤，不過最終未有進行三方會談。（Getty）

韓國《朝鮮日報》報道，博爾頓在新書中主張，2019年6月30日的板門店「特金會」上，當時特朗普與金正恩都不願意文在寅參與，美方曾幾次拒絕文在寅參加，但文在寅方面則表示「先一起去板門店內的觀測哨所」，堅持同行。

博爾頓批評文在寅對朝立場「精神分裂」

新書又提到更多有關美朝談判的其他外交內幕。博爾頓稱，美朝談判過程並非一帆風順，其中他指出實際不是金正恩要求見特朗普，而是「青瓦台國家安保室長鄭義溶提議金正恩去見特朗普」，質疑美朝會面實際是韓國泡製的「局」。韓國撮合美朝只是為他的「統一朝鮮半島」大計，並非為朝鮮半島無核化，博爾頓更批評文在寅對朝立場「精神分裂」。

青瓦台6月22日發表聲明，批評書中博爾頓嚴重曲解美朝會面中，韓國擔任的角色及希望。國家安保室長鄭義溶表示，博爾頓書中的內文是基於個人偏見，寫成有異於事實的文章，並稱書中內容傷害美韓互信。

韓聯社評論指出，博爾頓的回憶錄出現「選擇性的偏見」，不能完全反映談判發生的一切，有關的內容可能會進一步縮窄美朝間對話的空間，令美朝核談判更難邁前。

特朗普差點取消新加坡之行

書中亦提及美朝多次會談的細節，其中在2018新加坡美朝首次峰會前夕，因朝鮮公開批評副總統彭斯（Mike Pence），特朗普差點取消會談。博爾頓一度要求特朗普盡早決定，但最終仍按原定計劃展開會談，前往新加坡。

而在2019年美朝板門店會面前，博爾頓稱文在寅一再要求與特朗普及金正恩舉行三方會談但無果，因改變話題提議美國成立工作小組，與朝鮮商討無核化。

而在一次與文在寅的午餐會中，特朗普向文在寅稱金正恩非常渴望想與他會面，並指會在與金正恩會面時替文在寅說好說話，文在寅對此感激並讚賞特朗普，稱韓國人都喜歡他，博爾頓指特朗普因此感到得意。