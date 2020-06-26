菲律賓因疫情封城掀嬰兒潮　缺家計用品者　每3女有1人懷孕

菲律賓政府為預防新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在國內蔓延而頒布封鎖禁令後，人口和發展委員會（POPCOM）6月25日表示，預計該國在2020年將有接近200萬名15至49歲的女子懷孕。

疫情之前，菲律賓政府會每3個月為那些有參加計劃生育計劃的夫婦派發一次避孕藥和避孕套，而且還提供送貨上門服務。也歡迎女性到健康中心接受避孕針注射。委員會指，由於政府實施社區隔離限制措施，計劃生育服務因此受阻。

↓↓↓想看更多菲律賓民眾或旅客在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

人口和發展委員會副部長兼執行董事佩雷斯（Juan Antonio Perez）表示：「看這些數字，我們預見到，由於行動的限制，以及男人與女人使用計劃生育用品的機會減少，那些未及滿足的計劃（生育）需求中，每3名女人，就將至少有1人懷孕」。

這項研究是由菲律賓大學人口研究機構UPPI與聯合國人口基金（UNFPA）所做。研究顯示，該國的新生嬰兒數目在2021年將增加至190萬，破2000年以來的最高記錄。2020年懷孕的婦女當中，有10%的人年齡低於20歲。

↓↓↓更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：