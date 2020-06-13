【新冠肺炎】歸國航班一再取消　郵輪28歲菲律賓籍船員在艙內輕生

即時國際
撰文：
最後更新日期：

在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，大批在郵輪工作的船員仍然被迫滯留海上，他們的處境再度引來關注，郵輪「海洋和諧號」（Harmony of the Seas）6月9日有一名28歲菲籍郵輪女船員在船艙內輕生，菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）6月11日證實，她正等待返國，但歸國航班一再取消。

據專門報道郵輪消息的網站Cruise Law News報道，涉事女子為28歲的Mariah Jocson，在郵輪「海洋和諧號」（Harmony of the Seas）上擔任侍應工作，據報是獲得聘用不久。報道稱，「海洋和諧號」目前在加勒比海國家巴巴多斯（Barbados），船上有約2000名船員，當中不少船員是從其他郵輪轉至此船，他們都在等待返家。

↓↓↓更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+2

菲律賓外長洛欽6月11日在Twitter上寫道「這是我的職責，很難過地要去報告此事，一名28歲的女船員在她待着的船艙內自殺，她返回菲律賓的撤僑航班再次未能起飛。我知道我們的隔離設施擁擠不堪，只是不知道為什麼。」

他表示「願她安息。Mariah Jocson女士在海洋和諧號（Harmony of the Seas）上帶走她的生命，那的船員被扣留、等待菲律賓一再取消的歸國（行動）。」

他又表示這並非首宗類似的輕生事件，他稱「第2宗自殺了。我們被犀利地提醒，菲律賓人的韌性不是（我們）把他們逼到極限的藉口。」

在這事發生前的5月中旬，一名32歲的菲籍酒店員工在停泊於美國佛羅里達海岸的「Scarlet Lady號」上輕生。

目前疫情仍然肆虐全球，多個國家實施旅遊禁令，令目前大批船員被迫漂流海上，大批船員沒法如常回到自己所屬的國家，同時亦不能按照原本安排，到輪替換班的口岸登陸。在沒有國家願意接收船員的情況下，現在有約四十萬船員，被迫漂流海上，或滯留在口岸沒法輪替換班。

【新冠肺炎】菲律賓馬尼拉「封城」　進出首都本土交通被禁1個月
【武漢肺炎・措施】菲律賓放寬菲傭回港禁令　韓派總統專機撤僑
【武漢肺炎】菲律賓放寬出國禁令　容許菲傭回香港澳門工作
【武漢肺炎・各地措施】菲律賓撤僑包機回國
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。