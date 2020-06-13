【新冠肺炎】歸國航班一再取消　郵輪28歲菲律賓籍船員在艙內輕生

在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，大批在郵輪工作的船員仍然被迫滯留海上，他們的處境再度引來關注，郵輪「海洋和諧號」（Harmony of the Seas）6月9日有一名28歲菲籍郵輪女船員在船艙內輕生，菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）6月11日證實，她正等待返國，但歸國航班一再取消。

據專門報道郵輪消息的網站Cruise Law News報道，涉事女子為28歲的Mariah Jocson，在郵輪「海洋和諧號」（Harmony of the Seas）上擔任侍應工作，據報是獲得聘用不久。報道稱，「海洋和諧號」目前在加勒比海國家巴巴多斯（Barbados），船上有約2000名船員，當中不少船員是從其他郵輪轉至此船，他們都在等待返家。

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菲律賓外長洛欽6月11日在Twitter上寫道「這是我的職責，很難過地要去報告此事，一名28歲的女船員在她待着的船艙內自殺，她返回菲律賓的撤僑航班再次未能起飛。我知道我們的隔離設施擁擠不堪，只是不知道為什麼。」

It is my sad duty to report that a 28-year old female mariner committed suicide in her cabin in the ship where she's had to stay because repatriation flights back to the Philippines have been suspended again. I know our quarantine facilities are jam-packed; just don't know why. — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) June 11, 2020

他表示「願她安息。Mariah Jocson女士在海洋和諧號（Harmony of the Seas）上帶走她的生命，那的船員被扣留、等待菲律賓一再取消的歸國（行動）。」

他又表示這並非首宗類似的輕生事件，他稱「第2宗自殺了。我們被犀利地提醒，菲律賓人的韌性不是（我們）把他們逼到極限的藉口。」

RIP. Ms. Mariah Jocson took her life onboard Harmony of the Seas where crew detained awaiting PH repeatedly rescinded repatriation. Second suicide. We are tartly reminded that Filipino resilience is no excuse to stretch them to breaking point. Di sila goma; tao sila. — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) June 11, 2020

在這事發生前的5月中旬，一名32歲的菲籍酒店員工在停泊於美國佛羅里達海岸的「Scarlet Lady號」上輕生。

目前疫情仍然肆虐全球，多個國家實施旅遊禁令，令目前大批船員被迫漂流海上，大批船員沒法如常回到自己所屬的國家，同時亦不能按照原本安排，到輪替換班的口岸登陸。在沒有國家願意接收船員的情況下，現在有約四十萬船員，被迫漂流海上，或滯留在口岸沒法輪替換班。