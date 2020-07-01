澳洲知名模特兒逛街突癲癇發作　要邊做開腦手術邊醒着說話防失語

澳洲女模Emily Sears於6月30日透過Instagram曝光自己動腦部手術後躺在病床上的照片，她透露自己去年4月外出購物時突然癲癇發作，醒來時已經開往醫院在救護車上。

過後她被診斷出患有海綿狀血管瘤（cavernous malformation），會引起癲癇發作。Emily Sears表示在過去一年裡她有過數次癲癇發作、臨床試驗的副作用等，讓她的心境宛如過山車般起伏。

Instagram粉絲近5百萬 Emily Sears近日公開自己接受開腦手術經過（點圖放大瀏覽）：

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她在評估後決定動手術治療，不過由於血管瘤的位置在顳葉左前方，與掌管語言有很大關係，Emily說：「我冒著失語的風險動了手術。」

她更描述在手術時她必須醒著「說話」，讓醫生了解是否會動到語言區。

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