關西甜心模特捨易取難　憑這些神操作終成全國公認Top2天氣預報員

今天我們來聊點輕鬆的話題，最近日本Oricon通過網絡投票和問卷調查的方式，評選出了2020年日本「天氣預報員TOP10」。而我們今天的話題主人公，被稱為「令和最美的天氣預報姐姐」——日本電視台所屬的貴島明日香喜獲第二！

憑着陽光的笑容和專業的播報，不論是颳風還是下雨，都讓日本國民的清晨變得元氣滿滿的這個天氣姐姐，今天日站君就帶大家來了解了解她吧！

贏在起跑線：高中就是模特

貴島明日香生於日本關西神戶市，1996年出生的她，自小就是一個美人胚子。高中二年級，她在咖啡廳打工的時候，被作為客人的時尚雜誌主編一眼相中，成為了神戶當地雜誌的兼職封面模特。到了高三，受到家人鼓勵支持的貴島明日香，選擇正式入行，作為模特開始時尚活動。

笑容甜到漏 點圖放大瀏覽貴島明日香的時尚美照：

+ 7 + 6 + 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在工作上態度一絲不苟，平時積極向前輩請教，拼命練習，讓她在剛成為模特不久，就參加了「神戶Collection」「關西Collection」「東京Runway」等大型走秀活動，並贏得了時裝設計界的讚譽與好評，那個時候，她還只有18歲而已。而到了19歲，貴島明日香已經在關西時尚圈兒裏小有名氣。在這個時候，她選擇去東京發展，繼續自己的模特職業之路，追逐自己的夢想。

憑藉自己171的身高（和天海佑希女王同樣的身高，真是很出挑了）和文靜甜美的長相，貴島明日香來到東京之後，迅速接到了來自三得利等大牌的廣告，並在各類雜誌與平面廣告裏擔任模特。可能是本身作為關西人，與自己文靜的面貌相反，性格爽朗的她人緣極佳，受到了很多演藝圈內人的關注。之後又受邀出演了一些音樂劇與電視劇，開始漸漸地被更多的人們知道。

【相關圖輯】日綜藝實地考察傳說三大最多美女城市 佐佐木希家鄉全民明星相？（點圖放大瀏覽）：

+ 42 + 41 + 40

突破自我 做天氣預報員

本來順風順水的模特行業做的挺好，收入穩定機會又多。但是在2017年，21歲的貴島明日香卻選擇了自我突破：我要嘗試天氣預報員的工作！她接下日本電視台的邀請，成為了早間新聞《ZIP！》中天氣預報corner的第七代「お天気キャスター」（天氣預報員），這也是她首次擔任電視台直播節目的主持人。

與模特工作有很大的不同，天氣預報員是一份靠口才的工作，模特要穩準狠的踩中步點，通過肢體語言表現出衣服的特點。而天氣預報員，更重要的則是將信息讀的準確，在保證口才利索的同時，還要帶出自己的個人特色，不至於讓場面變得過於僵硬。從來沒做過背稿工作的貴島明日香，上任之初完全是一臉懵逼，不過作為關西人的她，骨子裏也有着關西人特有的不服輸的狠勁兒與骨氣。

從新丁變身全國票選Top 2 點圖看看當天氣預報員的貴島明日香：

+ 7 + 6 + 5

除了完成平常事務所分配的模特工作之外，她把自己全部的業餘時間都花在練習發音和背稿上，一有空就跑去日本電視台的專業主持人那裏詢問經驗，了解怎樣才能把一篇稿子唸得有聲有色有節奏和改變自己關西的口音。在得知一個天氣預報員和主持人一定要有自己的風格，她也仔細思考自己的特色：我的笑容和對時尚的了解，可能就是我最大的特色！

就這樣，憑藉開朗活潑的颱風，治癒的笑容，貴島明日香一下子就抓住了每天起床準備開始一天工作的日本國民的心！下過苦功的唸稿，言辭清晰易懂又專業，大大方方的形象，配上自信的笑容，又有誰不會被這個自信女孩兒征服呢？多看幾遍，就會被貴島明日香的笑容感染，忍不住嘴角也露出微笑。

早上她還會在日本電視台的大廳給大家錄「新的一天的應援視頻」。偶爾到了過節播報的時候，還會穿上相應的衣服，搞搞節日風，一改平日端莊的氣質。這樣的貴島明日香，立刻就被國民記住和喜愛，收穫了一大波粉絲，不論男女老少都喜歡她的笑容和主持風範，平常走在街上，都會有小學生朝她招手喊：「啊！明日香姐姐！」

她就這樣成為了日本電視台天氣預報環節的「扛把子」！被日本媒體稱為「天氣預報女神」和「令和最美的天氣預報員」。好多日本人每天早上打開《ZIP！》，就是為了看一看她的笑容，鼓勵自己。

天氣預報員中的「時尚先鋒」

除了笑容與主持之外，明日香也通過傳達自己熟悉的時尚領域知識，擄獲了超多的女性粉絲。在這次Oricon天氣預報員排行榜中，除了「笑容好看播報信息清晰，颱風好」和「超可愛又有知性美」之外，呼聲最高的就是「她作為時尚達人，每天早上穿什麼最讓我關注！」這條評語了。

更多時尚天氣女王貴島明日香的美照：

+ 6 + 5 + 4

她的衣服簡潔大方，是日本人最愛的那種OL款，不奢華不張揚，就是那種恰到好處的好看。因為粉絲呼聲太高，她決定每天都把自己在播報天氣時的穿搭po在自己的ins上，供人參考。由於實在是太受歡迎了，在Google上的關鍵詞，都會有「貴島明日香 穿搭」的結果出來。

在2018年成為日本潮流雜誌《non-no》的專屬模特之後，《non-no》乾脆給她整出來了一個「貴島明日香天氣穿搭系列專題」：

「23°晴天，這個天氣防止紫外線，穿一件輕薄半長袖最合適啦！」

「19°陰雨，來到豐州海鮮市場出外景，有雨的天氣出外勤，褲裝+白襯衫的組合超合適！腰上的彩色絲巾是時尚point，記得包包裏帶雨傘哦！」

「19°晴天了，這個溫度穿件黑色也不會太熱，混搭淡粉裙子，突出差異感！蕾絲材質讓整個搭配都顯得平衡好看，推薦。」

「23°的晴好天氣，春天到了溫度變高，要選擇合適春天的衣服嘞！想想在櫻花樹下漫步的感覺，白色和青色協調起來，突出一點和粉色不一樣的清爽感是最好的！」

真不愧是年輕的「Fashion Leader」！

【相關圖輯】落選港姐楊斯雅轉行賣性玩具、YouTube大方談性殺出血路成網紅（點圖瀏覽）：

+ 21 + 20 + 19

24歲的自己，活得更快樂

到了今年，貴島明日香已經24歲了。從18歲開始入行的她，模特職業生涯已經過了6年，天氣預報員也做了2年多。這幾年裏，她彷彿一點也沒有改變，每天在twitter和ins上分享自己的生活，發現生活裏小的樂趣，讓自己越來越快樂。

作為頂級貓奴的她，每天都會像個「怪阿姨」一樣，分享自己養的寵物貓「にゃんず」的照片。同時她還是個超級遊戲宅，平常休日都在家裏打遊戲，最喜歡的是描述日本黑道故事的《人中之龍》系列和射擊遊戲《APEX》，曾經還在推特裏抱怨《APEX》實在太難打，這種落差也讓她收穫了一批遊戲迷粉絲。她還會換上自己妹妹中學時候的制服，回憶回憶自己的青春。

在這幾年裏，她還好好學習了英語，一口流利的口音，讓她開始在《ZIP！》裏多了一個教英語初學者口語語句的欄目，真是機會總會給有準備的人！24歲的貴島明日香，還在以她的步調，繼續成長，開闢自己的職業與人生道路！

萌度不輸主人 點圖看看明日香推特上可愛到犯規的貓貓照片：

+ 3 + 2

尾聲：長得好看的人，還要努力

可能有的人會覺得：啊，這不就是一個典型的長得好看的網紅的勵志故事嗎，有什麼大不了的？——也許如此，但是貴島明日香雖然很好看，最終她還是靠着實力，才獲得了日本國民的認可，這可是不爭的事實。

我們不如再舉一些其他的例子，這次評選榜單的「二年連霸」阿部華也子與「榜單新貴」的齊田濟實治，他們雖然也都有着姣好與帥氣的外表，但是「天氣預報員」這個特殊崗位，考驗的可不僅是他們的外表，過硬的播報和主持實力，也是一大因素。再說到貴島明日香年紀輕輕就已經是一流模特，齊田濟實治擁有國家資格「氣象預報士」證書，阿部華也子更是早稻田大學的優等生，是不是突出了一個「最怕好看的人比你還有實力」？

日本社會，雖然也有靠着各種上位獲取利益的人，但是更多的，還是這些兢兢業業，勤奮努力的人們。也許他們的外表是比別人天生出眾，這不可否認；但是，他們在自己工作上，認真敬業的態度，與不斷學習、不斷挑戰自己的熱情，一定更值得被我們肯定。工作敬業勤奮，認真努力的人，到了哪裏，都會閃閃發光，而外表好看與實力過硬，也並不相悖。

【相關圖輯】16歲內向少女捱過5年零收入地獄式訓練 誓成京都宮川町第一藝伎（點圖放大瀏覽）：

+ 14 + 13 + 12

【相關圖輯】日本「鐵布衫」美少女爆紅 捱成年男人連續重拳不動如山 弱質纖纖竟是空手道重量級冠軍（點圖放大瀏覽）：

+ 29 + 28 + 27

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】