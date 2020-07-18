史上最近距離太陽特寫照曝光　首次捕捉到「營火」樣貌

歐洲太空總署（ESA）和美國太空總署（NASA）7月16日發布有史以來最接近太陽的照片。科學家表示，這是泛歐任務的一部分，用來研究對地球可能有深遠影響的太陽風和閃焰。

觀測衛星「太陽軌道器」（Solar Orbiter）2月9日從美國佛羅里達州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）發射升空，6月中旬首次近距離經過太陽，把前所未見的自然現象照片傳送回地球。

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歐洲太空總署的「太陽軌道器」項目科學家穆勒（Daniel Muller）說：「第一批照片超乎我們的期待。」他說：「我們已經可以看到非常有趣的現象，這是以前我們無法觀察到的細節。」

穆勒還稱：「這讓我們有信心，『太陽軌道器』將幫助我們解答關於太陽的深奧且尚待解決的問題。」

科學團隊觀察到數十道微型閃焰。這種微型閃焰被科學家稱作「營火」（campfire），之前從未有人捕捉過「營火」的影像。

比利時皇家天文台（Royal Observatory）太陽科學研究員貝格曼（David Berghmans）表示，「營火」比起可從地球上觀察到的太陽閃焰，還要小數百萬倍。不過貝格曼說，研究團隊觀察到的最小微型閃焰，跨度也達約400公里，「差不多是一個歐洲小國的大小」。

太陽風和閃焰會射出數十億顆高電荷粒子，對包括地球在內的行星造成影響。儘管經過數十年研究，科學家仍無法充分瞭解這個現象。有紀錄以來最大規模的太陽風發生於1859年的北美，洲內大部份電報網絡未能如常運作，天空出現極光。