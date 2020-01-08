NASA發現或宜居行星　距離地球僅100光年

美國太空總署（NASA）的凌日系外行星勘測衛星（TESS）早前發現一顆與地球般大的行星，而這顆行星位於宿主恆星的可居住範圍內，容許液態水存在，距離地球僅100光年。

NASA噴射推進實驗室（JPL）1月7日在夏威夷檀香山舉行的年度美國天文學會（American Astronomical Society）宣佈這項消息。這枚稱為TOI 700 d的行星，距離地球相對接近，僅100光年之遠。

恆星TOI 700體積不大，約是太陽的40%，表面溫度只有太陽的一半。TESS在軌道上發現3枚行星，分別命名為TOI 700 b、c和d。當中只有d位於所謂的可居住區域，距離TOI 700不會太遠，也不會太近，這樣的溫度可以允許液態水的存在。

TOI 700 d的體積比地球大了20%左右，繞行TOI 700一週的時間為37天，接收到的熱能是地球從太陽接收的86%。至於，TOI 700 d由什麼構成仍有待觀察。研究人員根據恆星TOI 700的體積大小和型態發展出三種模式，以預測TOI 700 d的大氣組成和表面溫度。

NASA解釋，其中一種模擬模式是TOI 700 d被海洋所覆蓋，大氣中以密集的二氧化碳為主，科學家懷疑這點和火星形成初期類似。太空人也將會利用其他的工具觀測TOI 700 d，以取得新的資料，看看是否符合NASA提出三種模型中的一種。