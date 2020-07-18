母牛遭賣走　深情公牛狂追1公里攔車　好心人現身拯救結局有洋蔥

在這個世界上，不只人類擁有豐富的感情，動物也有屬於牠們的愛情。印度近日有一段影片引發關注，坦米爾納德邦一間牧場的主人想要把自家養的母牛賣出去，想不到平時一起生活的公牛看到之後，竟一路追趕貨車，路途長達1公里，只為了阻止伴侶離開，讓網友直呼「是真愛啊」。

從畫面中可以看到，該隻公牛或許是因為無法接受這種分離，所以一路拼命狂奔1公里，想要追趕上並阻止貨車帶走母牛。在公牛苦苦的追趕之下，貨車終於停下了，牠為了陪伴母牛，便繞着車的周邊走來走去，甚至想要將頭伸進棚欄。

點擊下圖看清公牛深情舉動：

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據悉，這件事引起當地一名副首席部長之子潘尼爾賽爾凡（O. Panneer Selvam Jayapradeep）的注意，為了讓兩頭牛能夠永遠在一起，他決定花錢買下，並把這對「情侶」捐給寺廟。

影片一出，感動許多網友，「動物的感情簡單卻直接，純粹卻強烈，你對它（牠）好，就一定有回報，光這一點就已經比人類強多了」、「誰說動物沒感情的，有些時候人都比不上動物」、「有情牛終成眷屬，祝長相廝守、再不分離」、「好感動啊！都有點羨慕佩服這對情侶了」。

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