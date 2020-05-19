22張圖看疫情下全球動物橫行　綿羊排M記　小鹿闖民居｜新冠肺炎

新型冠狀病毒（COVID-19）仍然肆虐全球，由於疫情嚴重，各國的民眾都紛紛留在家中，保持社交距離，因此街道上大多空無一人。此時不少野生動物都乘機動物出來覓食、玩樂，更被捕捉到闖入民居！《香港01》飲食記者整理22張疫情下動物的情況，不少動物都闖入民居，有些更在大街上大肆行走！

南非西蒙鎮有3隻企鵝正在休閒地行catwalk！（FB@ SANCCOB saves seabirds）

平時大街上只有人群和車龍，想在市中心見到野生動物簡直是難上加難，不過疫情下就有不少動物傾巢而出，更闖入民居！有些動物更👇👇👇 疫情下人人都留家抗疫，動物們就肆無忌憚出來玩耍！按下圖即睇22張疫情下動物的圖片 👇👇👇

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長洲東灣、觀音灣泳灘 —— 觀賞日落美景之選

長洲的兩個沙灘都非常高質，分別是東灣、觀音灣泳灘，假日時總是擠滿遊客，所以要早啲去霸位呀！兩個沙灘都可以同日落打卡，記得不要急著走呀！👇👇👇 按下圖即睇長洲沙灘美景、路線 👇👇👇

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