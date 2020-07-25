英國有心人用NASA資料製火星4K「影片」18億像素超高清看火星地貌

美國太空總署（NASA）的精神號、機會號和好奇號火星探測車曾傳回許多讓人嘖嘖稱奇的數位影像，英國的ElderFox Documentaries團隊將這些第一手照片匯集起來，製作成10分鐘的超高解析度4K影片，讓網友可以「穿越到另一個世界」，飽覽這顆紅色行星上的廣闊沙漠及巨大沙丘。

ElderFox在影片標出火星各處的非正式地名，並指探測車都裝上出發當時最好的鏡頭。之所以不拍攝即時影像，問題出在傳送速率。儘管火星偵測衛星有2百萬位元組的秒速，但每個火星日的傳輸窗口就只有8分鐘，需要很長的時間才能傳完高解析影像。考慮到火星上的物體都靜止不動，拍攝與傳回照片是比較合理的選擇。

按圖欣賞火星4K影片美景：

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為製作火星的高解析影片，ElderFox必須先把好幾張照片合成鑲嵌圖（或全景圖），電腦還一度受損。除黑色區域代表沒有影像，ElderFox也盡量不放大畫面，以免破壞高解析畫質，才能打造最栩栩如生的火星體驗。

整支影片的最大鑲嵌圖使用好奇號探測車探索格倫托里登（Glen Torridon）區域時，所拍下的1000多張照片。這些影像有18億畫素，就算放大也不會破壞畫質，更能完整呈現4K解析度。ElderFox團隊還解釋，火星有着微紅朦朧的天空，近似地球的亮藍天際是NASA專家重新着色，好方便地質學家辨識岩層，並且產製更清晰的影像。

精神號於2011年功成身退，機會號證實於2019年斷訊。預定7月30日啟程的NASA火星2020任務會把毅力號探測車送上火星，加入仍在執行任務的好奇號，繼續進行探索。

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