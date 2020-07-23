【火星探測】天問一號成功升空　外媒：中國熱切希望證明自己

中國7月23日中午順利啟動火星探測任務，探測器「天問一號」發射升空，預計2021年2月進入火星軌道。這次任務象徵中國在太空探索方面的新階段，有美國媒體認為，中國熱切希望證明自己有能力獨自完成複雜的星際任務，嘗試一次過完成美國過去達到的里程碑，另有外媒關注中美在太空領域的競爭。

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多個國家趕在今年7月至8月發射火星探測器，皆因在此期間，火星探測器從發射到抵達火星的時間最短也最節省燃料，從而降低探測成本，且這樣的機會每隔26個月才有一次。中國、美國和阿聯酋都紛紛趁此讓火星探測器升空，美國太空總署的「毅力號」（Perseverance）將在7月30日啟程。

🔻7月30日將運載美國「毅力號」升空的火箭🔻

《紐約時報》的報道認為，中國正希望證明自己，報道引述專家指，「天問一號」在首次任務嘗試就展開一次過完成進入軌道、著陸、釋放漫遊車等，方式前所未有，若成功是重大突破，中國想向世界證明，他們能夠在美國主導的太空秩序之外另闢道路。

🔻NASA製作的「毅力號」模擬動畫🔻

另有外媒關注中美之間的「太空爭霸」，美國有線新聞網絡（CNN）的報道認為，火星成為兩方競爭的場地，美國一方的「毅力號」，若然成功到火星，將是NASA第4部登陸火星的探測車，至於「天問一號」則是中國的首個火星探索任務，報道稱，中國在太空競賽之中「遲到」，但在近年進展飛快，在速度上甚至超越NASA，也更需要有某些突出表現，例如是讓人類登陸火星。

中美兩方的優勢也各有不同，《華爾街日報》分析指，在一黨執政的制度下，中國太空計劃會較為「穩定」，不像NASA的任務般有時會因政府立場改變、收縮支持而受到打擊，但是在另一方面，美國私人企業發展蓬勃，太空探索科技公司（SpaceX）、藍色起源（Blue Origin）等相繼投入探索太空，中國在這方面則比不上。