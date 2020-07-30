真人版迪士尼白雪公主　一出門即獲貓狗雀鳥包圍　真相極暖心

迪士尼公主（Disney Princess）的共同特點，除了愛唱歌之外，就是心地善良特別受動物歡迎。在土耳其，似乎也有一位在逃「迪士尼公主」！

數年前，土耳其網友cocukkilidi開窗時發現了奇妙一幕，一個婦人在街上走，後面跟着一群貓咪狗狗，甚至還有一群鳥兒盤旋在左右，簡直像是迪士尼童話裡面走出來的公主一樣（點圖放大瀏覽）：

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在其他網友的好奇之下，她揭開這位「迪士尼公主」的真實身份：一個救助動物的好心人。這個好心人平時會主動餵食附近的流浪貓狗，甚至連附近的小鳥都會餵食。平時她會帶著不一樣的食物罐頭，並帶領流浪貓狗到空地上再分開餵食。跟別人餵養流浪貓狗不一樣，她會等小動物們吃完飯後，順便把地面收拾乾淨，是個有愛心又有公德心的人。

附近各種流浪貓狗和小鳥都曾受到她的照顧，所以只要她出現在附近，一定會有很多貓咪狗狗和鳥兒圍繞著她。讓不少網友覺得根本是真人版迪士尼公主。

取得流浪貓狗信任最快的方法 就是餵食

成為真人版迪士尼公主，其實並不難，很多愛心人士都能做到。流浪貓狗雖然怕人，但只要你對牠們表現出善意，一段時間之後牠們都會主動跑過來跟你撒嬌（除了小部分被人虐待留下心理陰影的）。經常餵食流浪貓狗，會讓牠們把吃飯這種好事和餵養的好心人關聯起來，自然對人的印象更好。辦公室一個小伙伴經常餵養院子裡的流浪貓，只要她出現在外面吼兩聲，必定有很多流浪貓聚集過來，跑到她腿邊磨蹭喵喵叫撒嬌。

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之前也有主人問我，剛領養的一隻狗總是躲在椅子下怎麼辦？我說你餵牠幾天，不要著急不要過多關注，讓牠自己慢慢適應就好。對於貓咪狗子這種貪吃的生物來說，食物永遠是最好收買牠們的東西。

家裡的貓狗吃好喝好，為什麼牠們卻很兇？

一些主人又疑惑：我對家裡的狗子那麼好，牠卻對主人吠叫低吼甚至咬人？這是養到白眼狼？

這又跟為好心餵養人和流浪狗的相處模式不一樣，就算好心人餵養次數再多，流浪狗本質還是流浪狗。而寵物狗跟主人一起生活，形成一個穩定的「狗群」。而狗群是有一定階級觀念，不一定是好吃好喝供著牠，狗就把你當主人，很可能走另一個極端把主人當成每天供奉的隨從。就像熊孩子一樣，爸媽越寵牠越肆無忌憚。久而久之，狗狗不僅會對主人低吼，甚至學會用咬人來要挾主人（每次被吠被咬後主人退縮都是一次妥協）。要想解決這個問題，就要給狗定規矩改變主人和狗狗的相處模式。

「迪士尼公主」並不少見，可以是周圍救助的好心人，也可以是貓主人狗主人。家裡貓狗跟屁蟲一樣跟在後面，我也是迪士尼公主。

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