網選10大最「醜萌」動物　喵星人全軍覆沒　八哥竟輸畀呢個肥仔

誰說動物一定要毛茸茸大眼睛，才是真正的可愛？這些過時的想法OUT！現在醜醜的外表，又帶著無辜的可愛氣質，才是現在最流行的「醜萌」當道！

這些怪可愛的動物們，有的雖然看起來無害、動作緩慢，但其實都是來頭不小，有些反差萌更讓網友被圈粉，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來看看，這些醜萌動物們，哪些才是網友心目中的前十名呢？

喵星人落榜係唔夠醜定唔夠萌？即睇10大「醜萌」動物排名同介紹：

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月21日至2020年06月19日，共2年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『醜萌動物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

網選10大最「醜萌」動物（DailyView網路溫度計授權使用）

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