【疫襲農業】農夫也直播　虛擬巿場賣菠蘿

「她有溫柔的眼神，脾氣也好，還有細長的頸、漂亮的肩膀和寬大的胸部。」評判說的「她」是參賽的「佳麗」之一，一頭漂亮的山羊，其餘一眾參賽者還有馬匹、公牛、雞鴨等。每逢夏季，蘇格蘭各地都會舉辦大大小小的農業相關活動，惟今年因疫情緣故無法如期舉行。有組織索性將一年一度的農場選美活動改為網上進行，評判透過影片來評比各種動物。

此為【疫襲農業】系列報道之二

巿場從來是農產品的傾銷點，疫情之下，各種社交及出行限令，阻礙這些農業促銷活動，卻為網上農業帶來契機。蘇格蘭的網上農場選美比賽或許有點可笑，但對當地農夫而言卻是天大的事，勝出者可提升價格，而且活動也有助業界相聚交流。對於農業小鎮來說，這些比賽和活動是區內少數的表演，以至大型商業項目。

地球另一端的印度是農產品豐富的農業大國，農作物種類繁多，主要生產大米、小麥、棉、茶葉、大豆和甘蔗等。按食物生產總量計，印度是僅次於中國的全球第二大糧食生產國。全國有58%人口從事農業生產，每年為印度貢獻七分之一的國內生產總值（GDP）。

蘇格蘭的農場選美活動也因疫情要移師網上。（Getty Images）

實體巿場失靈 網售農作物來了

然而，印度從3月底至6月底實施全國性「封城令」，規模為全球最大，期間許多街市被迫關閉，不少農夫只能無奈地看着農作物擺放至腐爛。根據瑞士信貸今年4月發表的一份報告，單計該國的蔬菜種植者就損失了超過200億盧比（約20.8億港元）。

有見及此，不少虛擬市場在印度應運而生，幫助無數農民擺脫困境，除了尋找買家，部份虛擬市場還會幫忙包裝農產品及解決運輸問題。農民Silme Marak居住在印度東北部梅加拉亞邦（Meghalaya）一個高山小鎮，她在唯一能收到手機訊號的住宅天台接到連月來的首個喜訊：一張600個菠蘿的訂單，原本她擔心這批豐收的農作物要擺放至腐爛。

肯尼亞DigiFarm應用程式協收集當地農民，協助他們在網上銷售農作物。（路透社）

虛擬市場A-Bani是今年5月由非牟利機構Anant Foundation推出的手機程式，協助農夫直接連繫對有機農作物如薑黃、菠蘿、腰果等感興趣的買家，並由平台負責收發貨運。Marak表示：「每公斤農產品我可多賺七成。」這是她首次將農作物遠銷至梅加拉亞邦以外的地區，對於她這樣的邊境農夫而言，是一項了不起的成就。

另一方面，以具競爭力的價格直接從農夫手上購買新鮮農產品的想法，也吸引了許多城市居民。糧食政策分析師Devinder Sharma認為，在疫情期間需要宏觀政策來管理農作物的數量和維持農業市場運作，「就像人們需要家庭醫生，他們也應該有家庭農夫。」

荷蘭烏德列茲一個鮮花批發巿場，採取了隔離的方式進行現場競投。（路透社）

疫情阻全球物流 引爆糧食供求緊張

雖然網上平台及送貨服務可暫時取代巿集，農產品交易不至於全面停頓。惟連年水災、旱災，加上今年蝗災與疫情衝擊之下，全球整體糧食生產、運輸、分配過程也備受影響。

今年疫情爆發後，各國普遍出現民眾囤積食品現象。一些國家開始禁止農產品出口，包括越南曾在3月24日起暫停大米出口；哈薩克一度停止出口小麥、蘿蔔、糖和馬鈴薯等農產品；塞爾維亞停止葵花籽油等貨品出口。

某些國家的大部份人口將因為失去收入來源，而無法獲得糧食。她指出，全球的糧食產量足以養活大約120億人口。真正的問題是人們如何獲取食物或金錢。 樂施會糧食安全問題發言人Hélène Botreau

據國際食物政策研究所的數字，今年5月全球約有3.8%糧食出口受到限制。為防止疫情擴散，多國採取了封關、禁航、貨物禁運等措施，導致部份農產品期貨價格攀升，糧食供求形勢和價格走勢複雜。

疫情下，印度一個生果巿場交易如常。（Getty Images）

囤積致食品價格升 貧窮人口更危

因此，當前的核心問題是食物供應鏈斷裂，基於國際社會的食物流動率降低，加上市場日益憂慮缺糧的問題，導致食品價格上揚。3月小麥期貨飆升至兩個月高位，主要原因是市場對麵包和意粉的需求激增；泰國白米價格亦升至近八年來最高水平。FAO此前警告，儘管主糧儲備充足，但依賴進口的國家急於購買食品，可能會加劇全球糧食通貨膨脹。

樂施會糧食安全問題發言人Hélène Botreau解釋：「我們正面臨着前所未有的糧食危機。某些國家的大部份人口將因為失去收入來源，而無法獲得糧食。她指出，全球的糧食產量足以養活大約120億人口。真正的問題是人們如何獲取食物或金錢。」無可否認，在衝突、極端氣候、社會動盪、經濟蕭條等問題下，新冠肺炎疫情可能成為全球大饑荒的導火線。

「與十三年前的糧食危機不同，新冠肺炎疫情引致的經濟衰退，影響了數以百萬計民眾負擔糧食的能力。」澳洲糧食安全專家Martin Cole表示：「這有可能比上一次（糧食危機）更加嚴重。不是因為糧食供應問題，而是在於全球衰退的程度和持續時間的未知數。這有可能使數以百萬計的民眾陷入極端貧困，對糧食安全產生重大影響。」

(節錄)

上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《疫襲農業 天災蝗禍引爆全球糧食危機》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。