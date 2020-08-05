英國利物浦海怪真身是？回看被沖上岸謎之生物　「人魚」更恐怖

如果國外有走近科學欄目，節目的一半篇幅估計會用在海灘上，因為大海總會給人類送上「神秘巨獸屍體」。最近節目素材就又來了，據國外媒體報道，上周有一具動物屍體被沖上了英國海灘，長度超過4米。讓人驚奇的是，人們根本分辨不出牠是什麼。

從照片看，牠已經高度腐爛，頭部無法辨認，同時牠的體型很大，有鰭狀肢，貌似部分錶面還存在一些毛。這具屍骸中，有一根很大的骨骼穿過皮膚裸露在外，有人覺得這是脊柱，也有人覺得這是一根獠牙……（點圖放大瀏覽）：

另外據現場居民講述，牠的味道臭極了，而且屍體周圍飛蟲很多。有一名圍觀群眾在接近屍體時恰好走到下風口，一吸鼻子頓時噁心到翻江倒海，差點被味道帶走。那麼，這幅軀體殘骸到底屬於什麼生物？

儘管已經有專業人士去勘察屍體，不過目前仍未有定論，發現牠的網友將照片放到了網上，這讓更多的人疑惑了起來，順便引發了新一輪「網友推理」環節。有說這是牛的，也有說是馬的，還有說像這是雙重套娃：海豚「吃」了馬，然後鯨魚又把海豚吃了。也有網友分析，這堆屍骸可能屬於不止一隻生物，也有可能是在生產的時候死亡，最後被一起衝上了沙灘。腦洞更大的人推理說，這就是長毛象，或者是一隻死掉的外星人。

由於牠個頭巨大，同時高度腐爛，又像是把不同動物的軀體混雜在了一起，所以確實不好猜測，目前聽起來比較靠譜的說法有這麼幾種。一種是牛。儘管牛不可能會去海裏游泳，但這不代表海灘上不會出現牛的屍體，有網友給出案例，之前在克里夫雷斯海灘也發生過極為相似的情況。還有一種說法，是海象。理由是體格相近，海象平均大小也有3米，腐爛後被海水拉伸，估計達到4米左右不是問題，而且圖中的一些骨骼也很像是海象的牙齒。最後一種說法來自「自然英格蘭」的高級顧問Stephen Ayliffe，儘管他目前沒有給出確切的答案，但認為是鯨的可能性較高。

牛、海象及鯨的照片比較（慎入，點擊放大）：

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鯨目前是認可度最高的答案，畢竟牠在類似的神秘海獸事件中，也算是常駐嘉賓之一，光是這幾年就出場過多次。就像前文所說，海灘上總會出現一些巨型的神秘來客，猶如大海拋給人類的謎題。2017年，一具差不多6米長的巨型屍體被沖上了菲律賓的海灘，令人頭皮發麻的是，牠身上似乎覆蓋着「頭髮」一樣的白色毛髮。

起初人們認為這具屍骸來自海牛或儒艮，或者是一個新的物種，但據菲律賓當地的研究小組表示，這更可能是一隻死亡兩周左右的抹香鯨，而牠的「毛髮」，很可能是分解的肌肉纖維。

2017年，一具差不多6米長的巨型屍體被沖上了菲律賓的海灘。（Twitter@ruffaluci08）

2018年6月，納米比亞海豚保護項目在自己的社交媒體上發布了一張照片，表示有神秘的野獸被沖上海岸。比較詭異的是，這幅軀體殘骸是乾癟的，好似被抽走了骨頭。牠的腐爛情況也很嚴重，不過好在外表保存完好，官方起初猜測牠屬於某種鯨。但一些細節讓問題變得複雜，例如牠有着類似某種海豚的特徵，所以沒準是個海豚，但要說是海豚，牠的個頭還很大，足有6米長。

經過一段時間討論，科學家最終認為，這是一隻。牠體型巨大，可以長到5米-7米，分佈廣泛，而且外型也對應得上。不過讓人迷惑的是，這種生物也是潛水深度最大的哺乳動物，通常深度超過1000米，最深可以達到2900多米。但同時，牠也是最常見的擱淺鯨之一。

除了鯨魚，大海還喜歡用其他生物給人類出題。2017年，有網友發現了一隻神秘「海獸」，並發出疑問：這是什麼鬼東西？這具殘骸被發現於美國德州，當時哈維颶風剛過，這看起來像是一條魚被吹到了岸上，然後慢慢腐爛。就是長相嚇人了一點，通體較長，而且有一口鋒利的牙齒。

生物學家和鰻魚專家Kenneth Tighe博士認為，牠是獠牙鰻的可能性較大，這種生物也有一口「大牙」，最大可以達到80多厘米，而且生活區域距離德州不算過於遙遠。

還有一種魚，每次被沖上海灘都會自帶話題屬性，人們都會日常詢問牠是誰，是不是變異了，畢竟牠身體巨長，如海怪一般可以長達3米，而牠就是皇帶魚。這種魚是世界上最長的硬骨魚，一般生活在1000米以下的深海，目前被認為傳說中的「海蛇怪獸」就是以牠為靈感創造的。

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人們除了關注牠的顏值，還會關注關於牠的「災難傳說」。有一種傳說稱，皇帶魚擱淺時，預示着地震即將到來，像是2018年的菲律賓發生地震前，附近恰好有皇帶魚擱淺過。但也有科學家認為兩者之間很難形成科學的聯繫，很多時候兩個事件發生地的距離較遠，更多是一種巧合。

最令人無語的擱淺事件，發生在2016年。有人在英國海灘發現了一具奇特生物的殘骸，下半身是魚，上半身則像是人：

照片一發，立刻引起了海量討論，有人說傳說中的人魚找到了，也有人推理覺得這是一隻海豹。造型確實嚇人極了。當然，最接近現實的答案是——這是一個來自人類的惡作劇。

從照片很難看出破綻，但有一點很明顯，那就是照片發布者Paul Jones本身是一位技術高超的模型達人，而且創作風格以恐怖主題為主，兩件事聯繫到一起，搞一個這樣的惡作劇看起很合理。不過，貌似上當的人不在少數。

海灘上的謎團年年有，有些可以用人類的知識來解答，有些疑問則會像大海本身一樣神秘，永遠找不到答案。但在2020年，或許普通的地球人已經不會過於執着於真相了，畢竟，是什麼都不奇怪，也都會有人相信。

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