黎巴嫩爆炸｜護士救出3名初生嬰　目擊攝影師：像有隱藏力量救人

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）8月4日發生爆炸，釀成數千死傷。危難之中更見人性光輝，爆炸發生時，當地醫院一名護士保持冷靜救出3名初生嬰兒。目擊過程的攝影師形容她好像擁有一種「隱藏力量」救人，獲讚她是女英雄。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，在重災區的魯姆醫院（Al Roum hospital），一名攝影記者賈維希（Bilal Jawich）拍攝到一位護士冷靜地救出3名初生嬰兒，「當我看到護士抱住3名初生嬰兒，我感到很驚訝，我留意到她的冷靜，與其1米外的環境形成很大對比。」

賈維希解釋，附近地上躺着多名死傷者，但是這名護士好像擁有一種「隱藏力量」（hidden force），讓她保持自制拯救那些孩子。他形容，在這種暴力、黑暗和邪惡環境中，這位護士脫穎而出勝任這項任務。

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後來這名護士向他憶述，爆炸時自己正在產房，她形容自己當時處於昏迷狀態，剛恢復意識時才發現自己抱住3名初生嬰兒。初生嬰兒已跟媽媽團聚，將轉送其他醫院。

院內有18人喪生

不過醫院內並非所有人都這般幸運，CNN指出，院內有12名病人、兩位訪客和4名護士喪生，另外兩人情況危殆。醫院80%地方都受到破壞，一半醫療器材受損。

🔻貝魯特港口發生爆炸的前後對比衛星圖像🔻