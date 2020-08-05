黎巴嫩爆炸升至135死5000傷　貝魯特進入緊急狀態　軟禁港口官員

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）市中心附近港口區一個貨倉8月4日發生大爆炸，造成嚴重傷亡。該國衛生部長表示，大爆炸已導致135人死亡，約5000人受傷，仍有多人失蹤。 黎巴嫩政府宣布貝魯特進入緊急狀態，為期兩週。該政府又下令軟禁港口官員。

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俄羅斯衛星通訊社8月5日報道，黎巴嫩政府宣布貝魯特進入緊急狀態，為期兩週。貝魯特省長披露，全市一半的建築受損，大量傷者湧入導致各醫院超載。許多人至今下落不明。媒體又報道，爆炸造成30萬人無家可歸，損失高達30億美元。

政府下令軟禁港口官員

報道稱，黎巴嫩政府已經下令軟禁貝魯特港口官員。

據黎巴嫩國家通訊社（NNA）報道，初步報吿將貝魯特港口附近的倉庫大爆炸歸咎於易燃易爆品引發的嚴重火災。根據黎巴嫩總理迪亞卜（Hassan Diab）的一份聲明，引發事故的是儲放在港口倉庫長達6年的2,750噸硝酸銨。

法國總統將前往貝魯特

爆炸發生後，法國方面宣布，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）8月6日將前往貝魯特，並將與黎巴嫩總統、總理等人舉行會晤。此外，法方準備向貝魯特市派遣3架飛機，並配備相關搜救人員和醫療設備。