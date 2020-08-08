【15秒的世界．上】美國Z世代TikToker　網紅夢工場變天

抖音海外版TikTok與美國政府的談判仍未明朗，來自華盛頓當局、美國科技巨企微軟（Microsoft）、TikTok母公司字節跳動等消息不斷傳出。最新情況是美國總統特朗普周四（6日）正式頒布行政命令，將在45天後禁止美國國民與TikTok或字節跳動，進行任何交易。這即意味字節跳動要在45天內完成出售TikTok美國業務之交易。 TikTok作為當今Z世代（95至2000後）最受歡迎的APP，煩惱的不僅字節跳動及各方投資者，還有在平台上撈得風生水起的網絡紅人。在美國，這批新興的TikToker的影響力不容忽視。一旦TikTok在美國遭禁，社交媒體生態圈將會迎來一場變天?

「站在這裏簡直是超現實，我可以在此說，我們這一生人都沒想過可以獲得這個機會……可以跟這裏的人合作，而且他們竟是知道我們的名字，實在太瘋狂了！」20歲的Addison Rae與另外兩位年輕女孩Charli D'Amelio和Dixie D'Amelio獲邀在NBA全明星賽周末的賽事中接受電視訪問。

雖然Addison年紀還輕，但對於美國Z世代青年來說，她的名字幾乎家傳戶曉。她擁有的這一切，源於去年一個隨心的決定。

從路易斯安那走到洛杉磯

去年7月，Addison剛入讀路易斯安那州立大學，讀的是體育廣播的專業。讀書之餘，她也替中學生補習，賺取一些零用錢。當時，她看到很多中學生在玩一個社交應用程式，螢幕上出現無數時長15秒的短片，有些人在跳舞，有些人在做惹笑滑稽的動作。

那就是TikTok。Addison看着有趣，便走去下載它，試玩一下。

「當我第一次下載TikTok，也是懷着隨便玩一下的心態。」Addison下載TikTok後，便與身邊的朋友跟着音樂拍了一條短片，誰料到該短片很快便獲得9萬多個讚好。

「哇！太神奇了，我好喜歡它。」Addison說道。接下來，Addison找來她的母親，拍攝短片上載至TikTok，慢慢累積愈來愈多粉絲。其中一條短片，Addison與母親跟着Mariah Carey演唱的《Obsessed》跳了一段舞，誰料這段短片竟然吸引了Mariah Carey的注目，親自點讚，一下子令Addison在TikTok爆紅，人氣急升。不出一年，Addision在TikTok累積了5300萬名粉絲，為平台上擁有粉絲數目第二多的人。

Addison的父母也跟着女兒開通了TikTok帳戶，母親Sheri累積了770萬粉絲，父親Lopez也有250萬粉絲。

突然成名的Addison在去年12月申請退學，與家人一起搬到洛杉磯居住，全職經營TikTok。Addison一家在TikTok的名氣更引起了比華利山（Beverly Hills）的明星經理人公司WME的注意，把她一家人簽了下來，加以打造形象。

Addison Rae現今的名氣基本上與荷里活明星無異，甚至在Z世代中擁有更強的影響力。（Getty Images）

搬到洛杉磯後，Addison隨即與其他TikTok網紅組成了內容創作團體The Hype House。他們住在洛杉磯一間奢華的屋子裏，共同創作網絡內容，分享日常軼事、感情故事，並上載到TikTok和Instagram。The Hype House也是當今美國Z世代年青人爭相追捧的網絡團體。成員除了有Addison，還有一起出席NBA全明星賽盛會的Charli和Dixie D'Amelio兩姐妹。

從一名普通大學生，到廣獲Z世代青年愛戴、成為全美最知名TikTok網紅，僅僅用了12個月時間。這12個月，徹底改變了Addison，甚至她一家人的生活。

※ The Hype House的精彩生活。網民對這個TikTok創作團體有讚有彈，但他們對新世代的影響力和流行程度，不容忽視。

※ The Hype House 豪華大宅究竟長怎麼樣？

以名氣開拓多元財路

TikTok運營初期，一直有銳意培養「自家網紅」的戰略。譬如最初的時候會出錢邀請有特殊技能的奇人異士、或專長於某一範疇如烹飪、瑜伽等高手，在TikTok拍片展示才能，希望藉這些「自家製」TikToker，先行吸納首批TikTok用戶。

逐漸地，有不少本身只是TikTok普通用戶的人「彈起」，慢慢成為網紅人物。當他們擁有一定網絡影響力後，便實行跨平台發展，兼之經營YouTube、Instagram等不同平台與粉絲互動，生產更多具吸引力的各類型網絡內容。

本質上，TikTok平台本身不是將點擊率與收入回報掛勾的。TikTok創作者不會賺取來自TikTok的報酬。不過，創作者可以通過其網絡知名度獲得廣告商青睞，從而獲得廣告費收入，又或者可以在TikTok進行直播，獲得粉絲的打賞「課金」支持。

TikTok風行之盛，就連法國總統馬克龍也開了帳號，發布15秒短片。（YouTube擷圖）

像擁有如此強勁網絡影響力的Addison，她選擇藉自己名氣創造TikTok以外的賺錢途徑。Addison目前在Instagram累積了2400萬粉絲，得以與不同廣告商合作，賺取廣告收入。她也與Spotify合作，在串流平台上與母親Sheri開咪主持播客節目「Mama Knows Best」。另外，Addison還開設自家美妝品牌Item Beauty，開發多條財路。

Addison與母親在Spotify Podcast開咪做節目。（Addison Rae Instagram）

但是，不是所有TikTok網紅都有如Addison如斯巨大的影響力，得以進行跨平台創作工作。

所以，當特朗普政府近來不斷放風，聲言可能會封殺TikTok，這對大部分美國TikToker來說顯然是場惡夢：一直以來因TikTok而生的網絡影響力，誓將大大萎縮，並且在一夕之間喪失與龐大粉絲群的溝通渠道。一切源於TikTok的網紅經濟生態圈，包括具系統性的TikTok網紅培育、粉絲群宣傳戰略、15秒短片傳播媒介的內容創作方程式，都會因而產生變化。

擁有5千多萬TikTok粉絲的Addison，得知特朗普政府有意封禁TikTok的消息後，在其Twitter上簡短地留下一句：「痛苦（bitter）」。其網紅好友Dixie D'Amelio則發布了一段悲傷的短片，她在片中只是皺著眉頭不語，彷彿一眾粉絲也能心領神會。

※ 美國眾多TikToker知道特朗普計劃封禁TikTok後，反應極大。

科技巨企劍指「15秒的世界」

就在TikTok在美國處於不明朗戰局之際，科技巨擘Facebook便看準時機，準備為數以千萬計的TikToker提供「轉場」的選擇。

8月5日，Instagram平台附屬的新功能「Reels」正式登陸美國、英國、日本、澳洲等50多個國家。「Reels」這個功能基本上與TikTok無異：用戶可以創作15秒短片，配上音樂，也可以使用內置編輯工具調整影片速度、剪輯等。

短片可以上載至「Stories」、傳送給個別用戶，或者加入用戶主頁中全新的「Reels」部分。點擊率高、並設為公開的「Reels」，將有機會出現在「Top Reels」的頁面上，變相成為各內容創作者增加曝光率、吸納粉絲的另一途徑。Instagram將TikTok特色功能融入自家程式，與當年將Snapchat「閱後即焚」特色功能複製，移植至自家「Stories」功能之做法，同出一轍。

Instagram Reels新功能已經推出，擺明跟TikTok打對台。（Instagram官方網站）

除了Instagram的「Reels」，還有YouTube今年宣布正在研發全新功能「Shorts」，使用方法也與TikTok類似，追貼近年由TikTok掀起的15秒短片社交傳播熱潮。據悉，YouTube這項功能目前已進入供給部分創作者試驗的階段。

對於美國眾多TikToker來說，TikTok封殺令猶如放在頭上的利刃，隨時一下子瓦解他們這幾年以來致力經營的網絡粉絲群。所以，TikTok網紅們需要做些準備工作，以防萬一。但是，他們可以做甚麼呢？Instagram的「Reels」、YouTube的「Shorts」是另一條出路嗎？

在地球的另一個角落，已經有一個國家的TikToker，早已走過一眾美國TikToker可能將會走上的路，或為前車之鑑。該國家的TikToker，如何應對政府一夜間斬釘截鐵地落實的TikTok封殺令呢？

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