日本多個地方政府停用TikTok官方帳戶　包括大阪神戶埼玉

日本多個地方政府宣布停用中國字節跳動公司旗下應用程式TikTok的官方帳戶，包括埼玉縣政府以「無法消除民眾對政府資料外洩的憂慮」為由，8月5日宣布已停止使用TikTok帳戶，大阪府及神戶市地方政府也先後作出有關表態。

埼玉縣政府為宣傳包括2021年的「埼玉誕生150周年」在內的多項活動，在6月跟中國北京字節跳動公司日本分公司簽訂合作協議，至今推出約20條影片，但縣政府7月20日時已停用官方帳戶，並刪除全部影片 。

圖為7月7日中國北京一名男子在字節跳動的標誌旁走過。(Reuters)

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埼玉：無法消除民眾憂慮

埼玉縣知事大野元裕8月5日說，無法消除民眾對政府資料外洩的憂慮，縣政府會避免使用TikTok，同時會關注中央政府行動及國際社會發展。

大阪地方政府亦已停用其TikTok帳戶。大阪府知事吉村洋文8月5日表示「在弄清楚是否存在安全保障問題之前，我們決定凍結帳戶」。

神戶市政府於8月3日暫停使用其TikTok帳戶，據《讀賣新聞》報道，原因是外界擔心個人資料可能會外洩到中國。神戶市曾在TikTok發布約30條宣傳市政府的影片。