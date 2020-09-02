疫情下的大陰謀？　蓋茨緣何成為疫苗陰謀論者的假想敵

中國、美國、俄羅斯、英國等各方大國爭相研發適合於新型冠狀病毒肺炎的可靠疫苗，一場全球疫苗戰爭帷幕已然展開。然而，疫苗一旦研發成功，應如何實踐「公平分配」？世界衛生組織、各國政府、醫學研究團隊等不同方面皆有意見。 微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）及旗下比爾與梅琳達蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）這半年竭力促成各國及國際組織合作，推動新冠肺炎疫苗研發工作，並積極提倡全球人類接種新冠肺炎疫苗的應有權利。一旦蓋茨基金會的願景成真，意味着一場大規模疫苗接種計劃即將出現──這正正觸動部分「疫苗陰謀論者」（anti-vaxxer）的神經。

「疫苗陰謀論」在西方社會常年存在，尤以美國鬧得最為沸騰。相信該理論的人認為，疫苗是大藥廠利用大眾不安全感，傳遞「錯誤訊息」，促使更多人願意給錢予大藥廠接種疫苗的「大陰謀」。有些極端陰謀論者甚至認為，病毒其實是由大藥廠「自編自導」製造出來，再生產疫苗牟利。另外，也有些人以自由主義、人權為上之觀點，批評部分國家實行的強制疫苗接種計劃，認為政府及醫學界皆沒有權利強迫人們接種疫苗。

有關疫苗的相關陰謀論常年存在。大藥廠被指是背後的始作俑者。（AP）

「蓋茨陰謀」

正值世紀疫症大危機，研發新冠肺炎疫苗工作刻不容緩，有關該疫苗的未來接種方式及相關陰謀論，自是不脛而走，而過去數個月投放數百萬美元到新冠肺炎疫苗研發工作的微軟創辦人蓋茨，更為疫苗陰謀論者社群的眾矢之的。疫苗陰謀論者的主要論述認為：蓋茨基金會投資研發的新冠肺炎疫苗，實質是一種「植入人體的動向追蹤芯片裝置」，為科技巨擘及富商欲藉普羅大眾接種新冠肺炎疫苗，控制全球人類的一個驚世大陰謀。

不要以為這個新冠肺炎疫苗陰謀論只是極少數人之間的滑稽奇談。根據雅虎新聞（Yahoo News）和YouGov在5月份合作進行的民意調查顯示，有高達44%美國共和黨受訪者相信，蓋茨企圖利用大規模疫苗接種計畫，為全球數以十億人植入追蹤芯片。

有人相信，新冠肺炎疫苗是有心人意欲植入人體的追蹤芯片。（資料圖片）

新冠肺炎疫苗陰謀論支持者，當中有一部分人不但反對大規模疫苗接種計劃，而且亦抗拒各國政府在疫情期間施行的防疫措施，反對強制戴口罩，堅持政府要儘快重啟正常經濟活動，讓生活變得如常，更形容新冠肺炎疫情實質是場「騙局」（hoax）。最近，這批支持者頻密上街示威，向政府表達強烈不滿，在過去的周末，美國麻省、英國倫敦、德國柏林等地便有類似示威，高呼「不要強制接種疫苗」、「COVID騙局」、「我們要自由」等口號。

即使撇開「蓋茨陰謀」論不談，美國人對於新冠肺炎疫苗本身，不信任程度也不低。同樣由雅虎新聞和YouGov共同合作、7月份進行的調查結果亦顯示，1,506名成年受訪者當中，接近三成人明確表明，即使新冠肺炎疫苗成功面世，自己也不會選擇接種；表示不肯定會否接種的受訪者，也有超過三成。

美國波士頓示威，反對州政府推行強制流感疫苗接種計劃。麻省州政府最近推行該計劃，希望能夠減低市民在新冠肺炎疫情期間因普通流感前往醫院的機會，務求紓緩社區醫療體系負擔。（Reuters）

基金會的努力和批評者

蓋茨基金會一直致力於推動消滅疾病、環境保護等世界議題。在推動疫苗接種計劃的範疇上，蓋茨基金會多年來投入數以億計美元，以資助大學研究、國際交流、普羅疫苗教育，並組成頂尖醫學團隊及建立實驗室，加強瘧疾、愛滋病等衛生疾病研究工作。譬如在2003年，基金會投資推動日本腦炎疫苗兒童接種計劃。類似的例子確實繁多。

德國的反防疫示威，示威者展示「囚犯蓋茨」的海報。（美聯社）

來自基金會的源源不絕資金，當然有效為這類醫學研究工作帶來極大進展，但另一方面，有些醫學組織及權威醫學期刊則批評，基金會投資的研發計劃，不合比例地吸納大批醫學領域高水平人員，導致領域內人力、財力都集中在某幾種主要疾病的研究當中，造成某些同樣致命、或對人體可能構成嚴重傷害的疾病被忽視，扼殺醫學研究多樣化。

刊登在英國非牟利組織SciDev.Net的報道曾指出，蓋茨基金會有份投資的研究項目，經費大多給了愛滋病、結核病和瘧疾的相關研究。

蓋茨夫婦名下的蓋茨基金會，致力推動醫療研究項目。（資料圖片）

蓋茨慘變「另一個索羅斯」？

陰謀論者對於蓋茨的看法就更加扁平單一：基於蓋茨的龐大個人財富，他無可匹敵的財政能力對社會的巨大影響力，足以令人抱持戒心。亦因為如此，很多富可敵國的超級富豪，向來都是陰謀論者假想為「在背後操控世界的老大哥」。

過往被陰謀論者「賦予陰謀」的「常客」，必然要數到著名股票投資者索羅斯（George Soros），尤其來自美國的陰謀論者，往往會將美國政治、環球市場上很多暫時沒法能夠解釋的現象，歸咎於索羅斯這位「幕後操盤者」。

索羅斯是陰謀論者經常狙擊的對象。（Reuters）

這次陰謀論的肌理也是一樣。疫苗陰謀論者已常年將接種疫苗視為某一龐大利益集團「操縱世界」的其中一種「有效方法」。時值世紀大疫症當刻，新冠肺炎疫苗計劃涉及極其重大的公共利益，關連到每個人的安全，身纏萬貫的蓋茨及旗下基金會對參與新冠肺炎疾病研究和疫苗研發的「極其積極」態度，正正與「某一龐大利益集團意欲操控普羅大眾」的陰謀論思想核心，以及其非建基於任何實質證據、無法以常理肯定或否定的邏輯十分一致。

最終，促使「蓋茨陰謀」在民間更加甚囂塵上。現時，並沒有明確針對新冠病毒的治療方法，人們對於疫苗的過激想法或無根據的偏見，恐怕將疾礙對抗新冠病毒的進程。