【新冠肺炎】印度劫匪不忘防疫　消毒雙手後才打劫珠寶店

全民拼防疫，連搶匪也得乖乖遵守消毒程序！根據《NDTV》報道，印度一間珠寶店最近遭三名搶匪搶劫，搶匪在剛進店裏時，竟還先使用酒精消毒，才掏槍洗劫店面。一連串行動都被監視器拍下，他們共搶走約400萬盧比（約42.3萬港元）價值的珠寶，警方表示正努力追查中。

做足防疫工夫的印度劫匪：

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影片中，兩名戴着口罩的男子先是慢慢走入珠寶店，向旁邊的店員要了酒精消毒雙手，下一秒突然拿槍出來要求所有人不用動，另外一名同夥也跟上，開始一起搜括店內的珠寶和現金。三名搶匪行動快速，不到半分鐘便搶完離去。

當地警方已經組成特別小組調查此案，並表示有了監視畫面，他們會很快就將搶匪逮捕歸案。對於搶匪先消毒後搶劫的行為，有網友表示「最近看過最酷的搶案」、「很有創意，好像電影會發生的情節」、「他們是有社會責任感的搶匪，值得進入同樣代表社會責任的監獄！」

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印度衛生部數據顯示，境內確診數在9月16日已經突破500萬人，且最近一百萬人是10天內新增的病例，病例增加速度有加快的趨勢，對當地醫療資源造成極大的負擔和壓力。印度目前新冠肺炎病例總數排名全球第2，確診數僅次美國。

In Aligarh , then men rob a jewellery shop following full ‘covid protocol’ - walk in wearing masks , get hands sanitised and then whip out a gun and rob the establishment ! @aligarhpolice have promised swift action ... pic.twitter.com/hTOREmEg2W — Alok Pandey (@alok_pandey) September 11, 2020

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印度疫情狀況及防疫措施：

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