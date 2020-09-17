【新冠肺炎】印度劫匪不忘防疫　消毒雙手後才打劫珠寶店

世界說
撰文：
最後更新日期：

全民拼防疫，連搶匪也得乖乖遵守消毒程序！根據《NDTV》報道，印度一間珠寶店最近遭三名搶匪搶劫，搶匪在剛進店裏時，竟還先使用酒精消毒，才掏槍洗劫店面。一連串行動都被監視器拍下，他們共搶走約400萬盧比（約42.3萬港元）價值的珠寶，警方表示正努力追查中。

做足防疫工夫的印度劫匪：

+8
+8
+8

影片中，兩名戴着口罩的男子先是慢慢走入珠寶店，向旁邊的店員要了酒精消毒雙手，下一秒突然拿槍出來要求所有人不用動，另外一名同夥也跟上，開始一起搜括店內的珠寶和現金。三名搶匪行動快速，不到半分鐘便搶完離去。

當地警方已經組成特別小組調查此案，並表示有了監視畫面，他們會很快就將搶匪逮捕歸案。對於搶匪先消毒後搶劫的行為，有網友表示「最近看過最酷的搶案」、「很有創意，好像電影會發生的情節」、「他們是有社會責任感的搶匪，值得進入同樣代表社會責任的監獄！」

想看更多疫情持續期間印度貧民窟居民的生活狀況，請點擊放大觀看：

印度衛生部數據顯示，境內確診數在9月16日已經突破500萬人，且最近一百萬人是10天內新增的病例，病例增加速度有加快的趨勢，對當地醫療資源造成極大的負擔和壓力。印度目前新冠肺炎病例總數排名全球第2，確診數僅次美國。

【相關圖輯】警察cosplay新冠病毒　幫大象戴口罩遊街示眾　印度防疫奇招層出不窮

+2
+2
+2

印度疫情狀況及防疫措施：

+5
+5
+5
【新冠肺炎】印度增逾9.7萬宗病例　再創全球單日新高
印度19歲少女確診新冠肺炎　送院途中被救護車司機強姦
【新冠肺炎】印度方艙醫院14歲女患者遭性侵　疑犯同為確診病人
【國際影像】印度拾荒者腳踏醫療廢物　持續拾荒只因恐懼不能果腹
印度74歲基督教教主娶39個老婆有94名兒女　相處融洽每晚輪流陪睡
印度婦聯主席泣訴被騙　記招上稱「我要自殺」當眾灌毒藥後倒枱上
印度北部多人飲用假酒中毒　最少86人死亡

延伸閱讀

影／公車上有蛇！ 他把活蟒蛇纏頸當口罩 民眾傻眼

真．人民的法槌？墨西哥總統發起「審判『前總統們』」全民公投

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。