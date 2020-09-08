印度19歲少女確診新冠肺炎　送院途中被救護車司機強姦

印度近來傳出一名感染新冠肺炎的19歲少女，送院途中竟然在救護車上遭到性侵，誇張的案件震驚社會，警方目前已逮捕涉案司機，發現對方於2019年曾因犯下企圖殺人罪而被起訴。

這名19歲少女於案發3天前確診罹患新冠肺炎，後來都待在親戚位於Pandalam的家中自我隔離，直到5日晚間10時被救護車送到喀拉拉邦帕塔南蒂塔縣的醫院，然而上了車後卻遭25歲司機努法爾（Noufal V）性侵。

警方表示，少女原本和另一名確診的40歲婦女一同上車，司機為了讓老婦人先下車，還特別先開到比較遠的醫院，後來把車開到Aranmula附近的一處郊外進行性侵，於凌晨12時前把人送到醫院便逃走，她下車後才向院方說出實情。

事件傳出後引發外界批評聲浪，有官員痛批，「根據規定，醫療急救人員必須在救護車上，但在此事件中，車上竟然只有司機，我們不知道為什麼會發生這種狀況」，該州的婦女委員會也關注此事件，並已向警方要求調查報告。衛生部長則承諾，未來將採取更嚴格的措施以避免類似案件發生。

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