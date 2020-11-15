IKEA宜家家居匯聚精英設計師　為什麼它出售毛公仔那麼醜？

宜家家居（IKEA）是一個很多人都喜歡去逛逛的地方，哪怕是沒有什麼可以買的，有超大空間和齊全設施的吸引，呆在裏面也完全不會覺得是在浪費時間！尤其是在看見毛公仔的時候，就算是鐵血硬漢也能展現出柔情的一面，誰還沒有個少女心泛濫的時候呢！

但總有那麼幾個例外，怎麼看怎麼覺得……一言難盡。

難免讓人覺得不太英俊的宜家毛公仔。（IKEA）

那是因為，這些毛公仔的「目標」根本不是成年人！

那些年，宜家在孩子們身上下的功夫

誰的童年記憶力沒有拿着水彩筆或者彩色蠟筆到處亂畫的橋段呢！宜家正是察覺到了這一點，自2014年開始，每年都會舉辦「Soft Toy Drawing Competition」的活動，直譯瑞典版的名字就是「索古斯卡」活動。

這個活動會面向全球12歲以下的孩子徵集他們的繪畫作品，所有的設計師圍在一起評選出最棒的10件。這任務量，看着就挺重的，也能看出來這個活動的火爆程度！選出來的作品，會經過設計師們的討論，處理好高度以及一些線條細節的問題、選擇布料，最後製作成一模一樣的玩具，上架限量銷售。

還原度超高 孩子收到實物後超興奮（點擊放大瀏覽）：

+ 10 + 10 + 10

這些玩具的售價在1至8歐元之間，而且，宜家基金會會將這些毛公仔的部分收益進行捐贈，基本上每賣出1個玩具就會捐贈1歐元，用來支持教育、兒童玩耍方面的權利。日站君還找到了一位中國小設計師的作品！

粉色獨角獸（IKEA）

孩子的想法很簡單，「我畫了一個飛在天上的粉色獨角獸，我希望來自世界其他地方的小孩子們都可以一起玩這個毛公仔」。設計師們則表示，「我們都很喜歡這個獨角獸，尤其是這個獨特的設計、眼睛、翅膀和色彩搭配，看着就會感覺它會帶來快樂」！經過小孩子手的玩具我們可以發現，主體顏色飽和度基本都很高，不會像成年人一樣講究色彩搭配，隨心所欲的圖案也不在意是不是合乎邏輯，這是一種獨一無二的感覺。日站君覺得，童年時期有一個這樣的玩具會很幸福！

專門為恐龍愛好者設計的玩偶

小孩子喜歡恐龍這件事，基本是一個普遍現象，還說不上來為什麼喜歡，總之談到恐龍的習性可比談到學習的時候高興多了，甚至知道的比家長都多！為此，宜家的設計師還特地諮詢了一位專攻兒童成長領域的心理學專家。專家給出的答案是，恐龍擁有動物的特徵，能讓孩子想到現實世界中的動物，但同時，恐龍又是超乎現實的，有一定的童話色彩，這種現實與幻想的結合，可以激發孩子們的想像力。

所以宜家專門推出了這款號稱所有恐龍愛好者的理想型系列——耶特里克系列，這個系列的恐龍都源自真正的恐龍原型！

按照設計師的話來說就是，「當孩子們發現他們比你更清楚6500萬年前的食肉動物和食草動物之間的區別，這可是一件讓他們很自豪的事」！別說，在孩子心理這塊，宜家拿捏得死死的！

玩具的眼睛大有文章！

有細心的小伙伴會發現，宜家的毛公仔好像都沒有塑料的眼睛？關於這一點，宜家可是有故事的！1997年的一天，在芬蘭，和往常一樣，宜家商場裏擠滿了人，當時兒童紡織品技術專家Carina正在為一群員工上產品安全課，他拿起一隻泰迪熊，拉扯身上的部件，想要向大家展示玩具縫的有多結實，結果就在拉扯塑料眼睛的時候，泰迪熊的眼睛脫落了！有畫面了，現場打臉可太尷尬了……

這件事對於宜家兒童部來說，無疑是一次重大打擊，最後的結果就是，總部終止了那款泰迪熊的全球銷售。也是這件事，讓宜家決定完全棄用塑料眼睛，用刺繡眼睛來代替。

不過刺繡眼睛也是有優勢的！毛公仔領域的資深設計師Annie就說，眼睛對於毛公仔來說是非常重要的，塑料眼睛容易太過對稱，甚至有些呆板，而刺繡眼睛可以更輕鬆地調整瞳孔和睫毛的尺寸，設計出不同的效果。對宜家來說，這也算是因禍得福了吧！

用他人的眼睛看世界

很多人會好奇，宜家是在我的身邊安裝監控器了嗎？無論是成年人還是小孩，為什麼每次都能設計到人心坎裏？那就不得不說年度好奇報告了，這項面向全球的調查，是宜家調研最重要的組成部分之一！

調研經理伊德霍爾姆就指出，「為了製造更好、更實用的產品，我們必須始終對用戶和他們的日常生活保持好奇心，而通過觀察用戶，我們能更親近他們的日常生活，從而發現我們的哪些設計和想法可行，而哪些沒有」。

更多宜家毛公仔產品（點擊放大瀏覽）：

所以，宜家的「小心思」可不只體現在毛公仔上。便宜又好吃的宜家小肉丸，是他們在全球最暢銷的商品，根據金融平台Love money的報導，現在宜家年銷售的肉丸數量達到了1.5億顆，累計銷售已經超過了10億！然而推出這款小肉丸的初衷其實是，想讓你多逛一會，這樣就能多買點，順便，加深一下你心中「宜家=物美價廉」的印象！今年疫情的原因，國內外宜家停止線下營業的時候，官方還在社交平台上發布了小肉丸的教程，這一舉動可是撫慰了不少吃貨的心！

做餐飲可能會讓宜家虧本，但是相對的，可以增加其他產品的銷量，那就是最好的結果。不過目前看來，好像宜家的餐飲也是風生水起，完全想像不到這是一樁虧本的買賣！

還有不得不提的《家居指南》，自1951年起開始發行，今年剛好是第70年！近幾年還新增設了「靈感故事」板塊，每個主題都分別對應了不同家庭的小故事！可別小看這個冊子，它在無形之中為宜家帶來超過百億歐元的銷售轉化，簡直就是銷售部門的扛把子！

有些人會覺得，宜家到底賣的啥？不務正業！但就是這些體察入微的「小舉動」，我們如今說起宜家，腦中浮現出的關鍵詞就有：便宜、齊全、細緻、有人情味。說到底，這些成功都離不開看待事情的角度，就像宜家創意主管說的，「當我們透過他人的雙眼去看這個世界的時候，巧妙的設計就誕生了。當我們後退一步，改變視角時，我們就是在打開大門迎接新的機遇」。不漠視成年人的心理需求，不忽視兒童的獨特感受，這樣的設計是有溫度的！

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】