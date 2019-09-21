IKEA x OFF-WHITE再聯手　家品也設Fitting Room任君「試穿」？

每年都會帶來Art Event活動的IKEA，今年找來8位藝術家合作，並設計8款不同風格的地毯，其中，由Off-White主理人Virgil Abloh設計的「KEEP OFF」地毯，更是讓消費者搶翻天，如今，Virgil Abloh為了要讓大家再次買到他的作品，因此宣佈將與IKEA進行第二波販售，帶來名為「MARKERAD」的系列。

由Off-White主理人Virgil Abloh設計的「KEEP OFF」地毯，更是讓消費者搶翻天。（IG@ikeausa）

此次雙方為了替「MARKERAD」系列鋪陳，在目前正如火如荼的倫敦時裝周期間，打造「FITTING ROOMS」，搶先展示「MARKERAD」系列，在這裡可以盡情試用地毯、床、椅子等家具，Virgil Abloh與IKEA希望告訴大家何謂「無法穿的時尚」。

根據IKEA日前發布的資訊，Virgil Abloh x IKEA「MARKERAD」系列擁有時尚前衛的作品，並且迎合流動與現代生活，將推出沙發床、桌子、椅子、鏡子、LED燈，床鋪用品，櫥櫃以及配件，預計在11月正式啟動，喜歡Virgil Abloh設計的朋友，千萬別錯過了。

雙方預計推出的商品。（Highsnobiety官網圖片）

此外，先前為大家揭露的Off-White x Nike SB Dunk Low系列，最近又有新配色的曝光，這次是一雙名為「Michigan」的深藍、亮黃色鞋款，而設計採用Off-White簽名式標語、雙層鞋帶。同時，根據IG帳號＠hanzuying的消色，該鞋款預計發售3,4000雙，並且在10月進行發售，售價為美金170元。

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