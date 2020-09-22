【新冠肺炎】日本成功研發快速製造有效人工抗體　有望成治療新藥

日本名古屋大學與名古屋醫療中心的研究團隊，成功製造一種人工抗體，可以有效對付新型冠狀病毒（COVID-19）。而且還可以快速生產，期待可以成為新冠肺炎的治療新藥。

圖為抗體與病毒結合的藝術圖。抗體與病毒結合可令病毒無法感染細胞，也能成標記協助讓免疫細胞更易殺滅病毒。（Getty Images）

當感染病毒後，人體會自然產生抗體，協助擊退病毒，新冠肺炎亦不例外。雖然科學家已成功製造人工抗體，但往往製造時間需要數星期，十分費時。

日本名古屋大學與名古屋醫療中心的研究團隊，成功開發名為「TRAP提示法」的方式，大大縮減抗體的製造和篩選時間。從過去的數星期，縮減至4天。

製造出來的人工抗體，確認可以牢固結合新冠病毒，同時未與其他的同款冠狀病毒，如SARS病毒起反應。意味人工抗體可以有效針對新冠病毒，阻止病毒在體內感染其他細胞，及成為免疫細胞的攻擊目標。

發現除可以發展製造靈敏度更高的新冠病毒測試劑外，更可以製成治療藥物。而「TRAP提示法」的方式，未來亦可以應用在其他疾病上，製造及篩選其他抗體。

負責研究的名古屋大學生物化學系教授村上裕表示，期望技術能夠盡快實用化。有關研究成功已在最新一期的《科學進展》（Scinece Advances）期刊上發表。