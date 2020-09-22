日本疫情趨穩「報復式旅遊」開花　連假國內旅遊人潮「逼爆」景點

日本在9月19日起連續4天假期，隨着疫情逐轉平穩，各地解除限制，人們都趁機會旅行。但似乎日本人「閉關」太久，所有人都要在趁解放機會「報復式旅行」，導致出現交通工具擠滿人，內及旅遊區人山人海的「盛景」。

圖為9月22日，4日連假第三天，東京淺草人山人海擠滿日本旅客。（Getty）

日本政府早前推出名為Go To的旅遊計劃，用以提振國內旅遊，刺激受疫情影響的各地旅遊業。自東京疫情稍為緩和，東京亦加入成為旅遊計劃的一部分。在19日的當日，大量東京市民搭乘飛機前往旅行。日本朝日電視報道，前往北海道及九州的航班當日幾乎爆滿，全日空及日航當日接載超過16萬旅客，一下子恢復至疫情前2月的水平。

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除了航空外，陸地交通也是非常擠塞。不論是新幹線、一般列車還是高速公路，到處都爆滿擠滿了人群或汽車。

在旅遊景點也一樣，如東京圈範圍的淺草、原宿、遠一點的箱根、甚至鐮倉及江之島，到處都擠滿了旅客。在疫情幾乎沒有旅客的京都，連續假期到處人山人海。

圖為9月20日，立山黑部雷鳥澤的露營場，從山下俯瞰可見，地上帳蓬搭得密密麻麻。（Twitter@sugibon1）

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