店舖倒閉淪社會危機　全球零售業2022年才能復蘇？

零售業寒冬的影響對一般人而言，可能太過遙遠，大家或只留意到空舖增加，購物不如以往方便等。但對一些人口較少或偏遠地區的民眾而言，零售業寒冬涉及更多社會問題，甚至關乎一個城鎮的生死。德國有小城鎮的商戶就決心自救，避免因市中心空置舖位太多而引起的種種社會問題。

德國西部接壤荷蘭、人口只有約71,000人的城市博霍爾特（Bocholt）的市政府市場經理Ludger Dieckhues指出，當地出現不少吉舖：「我們曾經擁有的零售區將一去不返。」2006年，當地的商舖空置率是零，現在當地約300間店舖當中有12.9%丟空，他擔心這只是開始，情況將惡化下去。他希望吸引人流，支持苦苦經營的本地商店，並正準備援助措施，希望市政府和州政府提供1,500萬歐元（約1.37億港元）資金。他強調：「我們必須比是次危機走得更快，一旦空置率達到15%，我們將會輸掉這場競賽。」

除了博霍爾特，巴伐利亞州城市施韋因富特（Schweinfurt）也決心「自己城市自己救」，當地零售商聯合起來，並建立共同的網購平台應對危機。他們與載貨單車公司及運輸公司合作，推出即日送貨服務。城市經理Thomas Herrmann向《明鏡》（Der Spiegel）表示：「疫情起了不小作用，否則這個計劃很可能永遠無法實現。」

在博霍爾特這樣的小城市，過多「吉舖」容易衍生其他社會問題。(FB圖片)

還有諸如馬爾堡（Marburg）和拜羅伊特（Bayreuth）也在推廣優惠券或為僱主提供津貼，鼓勵在當地商店消費。德國自6月初以來，已有200多個城市在網絡平台上分享他們的「救巿」構思。這股零售寒冬對於像漢堡、慕尼黑和史特加等大城市的影響或許不大，對中等城市如明斯特（Münster）和埃森（Essen）亦未必構成重大威脅，但對規模較小的城鎮的確無比重要。

博霍爾特的情況絕非特例，在全球無數人口不多的小城鎮，零售業的情況至關重要，零售不振不僅象徵小城市或從此變得蕭條，甚至可能走向衰亡。此外，大量商店關門恐帶來治安問題。德國馬克斯．普朗克研究所（Max Planck Society）犯罪安全研究專家Dietrich Oberwittler指出：「犯罪活動主要取決於流動人口的狀況。」

空置率高的購物街區可能會導致附近社區的治安惡化，「咖啡店比警察更有作用，當人們坐在店外，能達至一種社會管控的成效。」

對於人口不多的小城市，咖啡店的作用比警察更明顯。(Getty Images)

較過往蕭條復蘇更緩慢…

今年，全球零售總額預計將達到23.36萬億美元（約181萬億港元），比去年下降5.7%，較疫情前預測的規模跌近一成二。與過往蕭條的情況相比，零售市場的衰退幅度更大，復蘇速度更緩慢。國際貨幣基金組織（IMF）估計，今年全球GDP將萎縮3%，當年金融海嘯後的一年則下降0.1%。

業界估計全球零售業可能需要約兩年時間恢復，大多數國家於2022年將恢復疫情前的增長水平，部份北歐國家可能在2021年底就能恢復正常增長。恢復進度緩慢的原因之一，是受商店關門和供應鏈中斷等直接因素影響。分析指長期低迷的經濟可能會導致連鎖反應，例如出口放緩、收入下降、失業率上升和公司破產等，意味或會陷入惡性循環。

（香港01）

長遠來看，疫情或不會徹底顛覆消費習慣和行為，但卻很可能加速許多早已存在的趨勢。早在疫情之前，世界各地的實體零售商已經面對亞馬遜（Amazon）、淘寶等網購業務的激烈挑戰。根據顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）的最新數據顯示，網購趨普及，顧客將增加網上購物次數及減少前往實體店。因此，零售商不能坐以待斃，需重新思考經營策略，提升客戶體驗。

數碼零售新時代 實體店恐不再吃重

面對「百年一遇」的全球零售業寒冬，英國斯特靈大學（University of Stirling）市場及零售教授Leigh Sparks認為零售業的前景仍將視乎疫情何時完結，以及在此之前的種種防疫限制。以目前的情況來說，業界已逐漸反彈，慢慢地回復至預期水平。但業界的結構將有所改變，未來會有更多網上和本地經營的零售業務，也相當接近昔日的規模。他坦言：「如今的問題是，我們不知道將來會否還有封城，以及在合理的時間內能否取得疫苗。」

Leigh Sparks教授認為，零售業前景視乎疫情何時完結，以及此前的種種防疫限制。(受訪者提供)

疫情後零售業的改變無可避免，Sparks認為主要體現在幾個方面：「首先是網上銷售增長，消費者體會到網購更方便舒適，整個發展會較原先預期更快，且規模更大。」另外，本地零售會變得更加重要，有利本地商店和本地貨品。至於大型零售商，他們或許要捱上一段日子，重新思考店舖的位置選址。

不過，他強調零售業一直都因應消費者而作出改變，因此影響不大。雖然網購已經佔英國零售業三成份額，但仍有七成來自實體商店。他認為，未來實體店的重要性雖然會有所下降，惟消費者依然喜歡光顧。「總會有實體店，問題是如何取得平衡。」正如所有衝擊經濟的事件過後總會出現反彈，Sparks認為今次也不例外。

美國哥倫比亞大學（Columbia University）商學院零售研究總監Mark A. Cohen教授Cohen總結道：「我們不得不拭目以待，但我懷疑今次會否迎來一個荷里活式『皆大歡喜』結局。當世界回復正常，我們可能出現新常態。」

(節錄)

上文節錄自第232期《香港01》周報（2020年9月21日）《凋零‧全球零售靜待「疫」轉勝》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。