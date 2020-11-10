【新冠疫苗】時機純屬巧合？　拜登勝選後迎兩大疫情喜訊

美國總統大選2020結果於周末出爐後，美國輝瑞藥廠（Pfizer）及德國生物科技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗傳出好消息，第三階段臨床測試數據顯示，疫苗有效預防率高達90%。另一好消息是，美國食品和藥物管理局（FDA）於11月9日發出緊急批准使用由禮來公司（Eli Lilly and Company）的單克隆抗體療法，治療輕度至中度新冠肺炎患者。美國總統當選人拜登隨即召開記者會強調，若疫苗獲得核准上市，他上任後會確保疫苗能讓美國人民全部免費注射。 疫情兩大利好消息，對全球飽受影響的普羅市民而言固然是天大喜訊。然而，消息在2020年美國大選結果剛見明確之際公布，難免讓外界對公布的時機「如此巧合」。

輝瑞與BioNTech疫苗BNT162b2的測試在美國、德國、巴西、阿根廷、南非和土耳其等六個國家，為合共43,538名受試者注射。此前，美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）曾表示，疫苗若達到50%至60%有效預防率已是可接受（acceptable），科學界則希望疫苗至少75%有效。因此90%有效預防率無疑是頗理想，輝瑞更形容，疫苗研究達到關鍵里程碑（critical milestone）。

輝瑞表示，疫苗要注射兩次，兩次注射相隔3星期，而在接受第二劑疫苗後7日開始對新冠病毒有免疫力。該藥廠預期今年底可望生產5,000萬劑疫苖，明年底的產量則增至13億劑。BioNTech行政總裁Ugur Sahin表示，在分配第一劑疫苗時，兩間公司將「採用公平的方法」，並補充他們將優先向已獲准使用的國家交貨。

輝瑞疫苗在臨床試驗的有效預防率高達90%。(路透社)

然而，有關臨床測試數據尚未經同行評審（peer review），亦未在期刊上發表，暫時未有確切證據證明該疫苗安全有效，上述有效預防率的數據未來可能有變。

此外，暫時也未知疫苗產生的抗體水平能維持多久。基於初步效果理想，藥廠將會繼續測試，直至收集到足夠的數據。疫苗的另一個問題在於物流方面，該款疫苖須存放於攝氏零下70度的地方，對運送疫苗以至在醫院存放等皆構成困難。

單克隆抗體療法Bamlanivimab，能降低因病情惡化而需要住院的比率。(美聯社)

另一喜訊是在治療方面，禮來公司的單克隆抗體療法Bamlanivimab，原理是利用培育的人造抗體，來對抗新冠病毒。儘管臨床試驗顯示藥物無助患者清除體內病毒，但經抗體療法治療後的患者，因病情惡化而需要住院的比率得以降低。不過，研究指出藥物並不合適重症患者，特別是正接受氧氣輔助的患者，稱有關藥物反而會令病情加重。

FDA表示，有關批准可供12歲或以上人，具病情惡化風險的患者使用，包括65歲以上長者或部份長期慢性病患者。禮來公司已開始生產有關藥物，預計可在今年底之前生產100萬劑供使用。總統特朗普（Donald Trump）早前感染新冠肺炎入院時使用由另一藥廠Regeneron生產的單克隆抗體藥物，因此獲特朗普高度讚賞，並稱之為「解藥」要讓全國患者免費使用。

美國疫情近期持續嚴峻，已成為首個突破千萬確診的國家。(美聯社)

疫情嚴峻下美國的「及時雨」

疫情至今仍在全球蔓延，其中有五分一病例來自美國，令美國成為疫情最嚴重且是全球首個確診數字達千萬的國家。除美國外，印度、巴西、俄羅斯及歐洲多個國家都是疫情嚴峻的地區，全球累計確診病例逾5,000萬，死亡病例亦增至逾125萬。

美國大選及點票問題成為焦點，但當地近期的新冠肺炎疫情持續惡化，上周曾單日增超過12萬宗確診病例，連續兩日打破單日確診紀錄，全國累計死亡人數已接近24萬。包括賓夕法尼亞州、威斯康星州、俄亥俄州、明尼蘇達州、科羅拉多州等選舉關鍵州分，上周單日確診創新高。

全球股市因疫苗消息而紛紛大漲。(美聯社)

因此，疫苗好消息一出，全球股市暴漲，英國航空公司的母公司IAG在倫敦飆升了三分一，而法航-荷航在巴黎上漲了30%。

不過，拜登同時呼籲公眾保持謹慎，並強調：「即使實現了這一目標，並且今年稍後能為一些美國人注射疫苗，但要在全國進行廣泛的疫苗接種還需要幾個月的時間。」無論如此，疫苗若能快將面世對美國國內「失控」的疫情而言，可說是一場難能可貴的「及時雨」，為全國國民以至全球民眾帶來一絲曙光。

不願讓特朗普「叨光」？

特朗普在消息傳出後即時發帖文，表示：「股市大漲，疫苗馬上到來。報告說有效率達90%。這消息太棒了！」特朗普在疫情肆虐全國下一直十分看重疫苗研發，曾多番表示疫苗快將面世，到大選前的最後一場總統辯論中，他亦曾表示，新冠肺炎疫苗「經已準備好，並在未來數周即將面世」。

這反映了他認為疫苗面世或能為防疫工作挽回劣勢，然而他最終未能如願在選前迎來這大好消息。美國不少網民也感嘆，若消息早在大選前公布的話，誰人入主白宮或許變得不一樣。

疫苗早一點公布的話，今屆大選結果或將會不一樣？(路透社)

今次輝瑞疫苗成果的發布在美國大選結果明確化之後，顯然是考慮到選舉的原故，藥廠一方面可能不希望介入美國政治，另一方面也可能不想讓特朗普在事件上獲益。

自疫情以來，特朗普一再對醫療衛生專家表示不信任，由初期的封關、重啟經濟、佩帶口罩等均不聽從專家意見，甚至在選前威脅炒掉福奇這位重要衛生官員。布朗大學公共衞生學院院長傑哈（Ashish Jha）更指出，特朗普政府在控制疫情上「基本已經認輸」。由此可見，這則疫情利好的消息若為總統挽回選情，多少有點諷刺。