【新冠肺炎】國藥集團：5.6萬人接種新冠疫苗後離境　無一感染

新冠肺炎（COVID-19）疫苗研發情況引發關注，11月6日，中國國藥集團董事長劉敬楨在談及新冠肺炎疫苗相關話題時透露，目前已有數十萬人緊急接種國藥集團旗下兩款新冠滅活疫苗，沒有一例嚴重不良反應，接種後離境人數達5.6萬人，目前無一感染。

圖為7月21日，巴西聖保羅州一名自願人士接種由中國研發的新型冠狀病毒肺炎疫苗。（Reuters）

劉敬楨介紹，從今年6月開始，國藥集團旗下新冠疫苗先後在阿聯酋、巴林、埃及、約旦、秘魯、阿根廷、摩洛哥等十多個國家和地區開展了國際臨床三期試驗，目前為止，接種人數超過5萬人。

「這個過程，效果非常理想，繼而帶動了阿聯酋、巴林等國家宣布對國藥兩款疫苗進行緊急使用。」劉敬楨還表示，自己於今年3月注射了新冠疫苗，「到現在沒有任何副反應」。

中國今年7月啟動對新冠疫苗的緊急使用。劉敬楨介紹，目前為止，數十萬人緊急接種了中國國藥集團旗下的新冠疫苗，沒有一例嚴重不良反應，其中注射疫苗後的離境人員，有5.6萬人，目前無一例感染。

按照劉敬楨的說法，上述離京人員涉及中國石油、中國石化等單位。劉敬楨還分享了華為在墨西哥辦事處的案例，據他介紹，華為在全球180多個國家和地區有辦事處，墨西哥辦事處共有99人，大家在一個房間工作，其中81人接種了新冠疫苗，18人未接種疫苗。辦公室爆發疫情後，有10人感染，均是來自18名未接種疫苗的人員。因此他表示，無論是從科研的試驗數據，還是世界各地的使用，都證明新冠疫苗的有效性。

對於疫苗未來的產能，劉敬楨透露，到今年年底，國藥集團新冠疫苗產能大概能達到1億劑左右，按照國家要求，明年產能要超10億劑，「明年能保證尤其是中國民眾使用。」

此外，北京市官方近日發布防控方案，將以養老機構中的重點人員作為首批接種新冠肺炎疫苗的對象。雖然公吿並未說明詳細時間表，但這是北京市官方首度對接種疫苗一事表態。方案要求相關單位應該做好養老機構工作人員疫苗接種等服務保障工作，更指出，「疫苗」不只是流感疫苗，更包含新冠肺炎疫苗。

方案中還將院內的通勤員工、廚房工作人員、保安、清潔人員、身體適宜且自願的老年人，定為優先接種重點人員。

（綜合報道）