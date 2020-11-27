本港疫情再現新一輪爆發，連帶與新加坡討論良的「旅遊氣泡」計劃也出師未捷，隨着疫苗研發有進大進展，幾家大藥廠的疫苗最快於12月便投入使用，但由於讓全球民眾都打疫苗需要一段長時間。各國政府或航空公司都會陸續推出「健康碼」等數碼通行證，確定病毒檢測陰性或已打疫苗，在明年將成為民眾恢復外遊的關鍵一環。

全球五間大航空公司包括漢莎（Lufthansa）、美國聯合航空（United Airlines）、維珍航空（Virgin Atlantic）、瑞士國際航空（Swiss International Air Lines）、捷藍航空（JetBlue）將於12月中起推出數碼健康通行證CommonPass。

CommonPass讓乘客儲存自己的新冠病毒檢測報告，乘客手持CommonPass的二維碼到機場登機，以之便可證明健康狀況。到達目的地機場後，如果當地要求出示健康證明，CommonPass便可用作陰性檢測結果的證明。隨着日後全球民眾開始接種疫苗，該通行證就可用作疫苗接種的證明。而目前五間航空公司都沒強制要求乘客使用CommonPass。

CommonPass以手機程式記錄用戶的病毒檢測結果，方便出入境。 (The Commons Project)

開發該項程式的非牟利組織The Commons Project與支持開發的世界經濟論壇（World Economic Forum），近日亦獲代表全球2,000個機場的國際機場協會（ACI）加入。行政總裁邁耶（Paul Meyer）表示，目前正與郵輪公司、航運公司及連鎖酒店進一步討論如何採用他們的健康通行證。此外，國際航空運輸協會（IATA）亦正與英航與西班牙國家航空的母公司國際航空集團（IAG）合作開發另一數碼健康通行證，預計於明年首個季度推出。

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留於自願性質 國際互認機制可做到？

目前，全球各國對於跨境旅客都實施長達一至兩周的強制檢疫隔離。像星港計劃推出「旅遊氣泡」，不少國家都研究以病毒檢測的方法，取代旅客入境後隔離的需要。達美航空（Delta Air Lines）與意大利航空（Alitalia）宣布下月開始推出來往美國及意大利「免隔離」航線，乘客選乘來往亞特蘭大與羅馬的航班，通過三次病毒檢測（登機前72小時、起飛前及落機後快速檢測）即無毋須入境後隔離。檢測用的鼻咽拭子將由兩地巿政府資助。

不過這類都是特定航空公司與城巿的運作方法，長遠而言，像CommonPass這類數碼健康通行證才可讓航空或旅遊業持份者，做到合作和一致協調。國際間確認健康碼的機制，也必須先得建立起來。但目前這類健康通行證目前僅屬自願性質，而非強制實施，因此未能做到廣泛規管作用。

澳洲航空公司（Qantas Airways）周一表示，一旦新冠疫苗廣泛獲得，預計將會拒絕沒有接種疫苗的乘客登上國際航班。不過這種強制要求，暫時未有其他航空公司跟隨。

（美聯社）

國際機場協會總幹事Luis Felipe de Olivera形容，除非航空業參與者之間達成一致的合作和協調，否則要恢復大規模旅行是不能達成的。事實上，目前開始推行這類數碼健康通行證可能更為適合，因為核酸檢測結果很受時效性規範，例如檢測結果必須是在登機前48小時內，而且旅客每次出入境都需要反覆進行，但疫苗的免疫力相信可維持較久。因此，疫苗注射證明比起病毒檢測作健康碼，相信效果更為理想。

現時，全球航空及旅遊業已臨危急存亡之秋，疫苗運輸及推動健康碼運作都成為航空業界最關注的事。IATA周二公開的預測數據顯示，全球航空公司今年及明年因疫情造成損失高達1570億美元。2020年總虧蝕達1185億美元，遠差於今年六月估計的843億美元。ITAT總裁Alexandre de Juniac指，「我們必須確保跨境安全，而且無須再隔離，人們才會再搭飛機。航空業預期2021前第四季前都未能止蝕，因此再沒時間可以浪費。」

不少美國旅客趁着感恩節長假搭飛機行，專家憂慮會讓疫情惡化。（美聯社）

在技術上，健康碼絕對不難克服。然而，以接種疫苗作為出行準則，必然牽涉到社會倫理及政治問題。是否強制檢測或接種疫苗方能准許旅客入境？放諸國內遊等情況，是否也一樣？各地政府相信需要在這方面更早地取得社會共識，方能令出行早日復甦。