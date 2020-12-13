如何在Twitter上假扮特朗普親戚　讓總統也上當受騙

大選過後，就在特朗普忙於攻擊各州「不正當的」點票流程和選舉結果，用法律訴訟等各種途徑為自己的選情申辯時，一家名為Wanyne Dupree Media的保守派媒體在Twitter上發布文章，稱特朗普的姐姐伊麗莎白（Elizabeth Trump Grau）罕見的公開站出來抨擊今年的大選結果，為自己的哥哥聲援。很快，特朗普轉發了這條推文，還說：「謝謝你伊麗莎白，愛你！」

但問題是，伊麗莎白從來沒有開通Twitter賬號。該推文被特朗普轉發後，伊麗莎白的賬號很快被發現是假的。而這個賬號的「幕後黑手」、21歲的送餐司機霍洛威（Josh Hall，暫譯）對《紐約時報》記者說：「我當時心裏想，『我的天啊，他真的以為那是他的姐姐。』」

這位年輕的特朗普支持者不僅扮演了姐姐伊麗莎白，他還成功的創造了其他特朗普家人的賬戶，包括特朗普弟弟羅伯特（Robert Trump），還有兒子巴倫（Barron Trump）等，前前後後獲得了不少於十萬名粉絲。

霍洛威的「成功經驗」似乎證明，在社交媒體上冒名頂替名人、以至於讓這些人身邊最親近的人上當受騙絲毫不是什麼難事。

偽裝三部曲

根據霍洛威的經驗，偽裝成功只需要三個步驟。第一步是找到一個沒有註冊社交媒體賬號的人物。霍洛威曾經假扮白宮負責抗疫工作的衛生官員伯克斯（Deborah Birx）、因腐敗被判監的前伊利諾伊州（Illinois）州長布拉戈耶維奇（Rod Blagojevich）、還有今年8月離世的特朗普弟弟羅伯特，所有這些人都沒有開通Twitter賬號。選擇一張像模像樣的照片做頭像、設置一個合理的用戶名，只要沒有其他經過身份驗證的賬號，就可以在其他「山寨者」當中渾水摸魚，製造一個看上去更真實的假象。

第二步，發揮想像力，進入角色。在假伊麗莎白稱要力挺特朗普的Twitter，霍洛威寫道：「剛剛和當勞（Donald）聊過天，問了他會不會選擇（在選舉結果上）讓步。他說：『伊麗莎白...我們是特朗普家族。我們不會退讓。那是半途而廢的人和失敗者才會做的事。我們會繼續抗爭，而且我們會贏的。』」文末還說：「父親會感到非常驕傲的！」正是這則推文，吸引了保守派媒體的注意力，以為向來不參與政治的伊麗莎白為特朗普感到不平，終於按耐不住，申請了Twitter賬號為其公開聲援。

除了逼真的模仿外，散佈「陰謀論」也是讓人信服的重要一環。假羅伯特在一則Twitter中這樣寫道：「這場新冠疫情是蓋茨基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）策劃並釋放出來的。」此外，在霍洛威的其他賬戶中，他還宣揚奧巴馬才是病毒的散播者、政府為了給民眾植入晶片而倡導大家接種疫苗等等。

The account alleging to be his sister, @TheBettyTrump, only shows a record of tweets starting yesterday.



These are some of its posts since then. pic.twitter.com/MMU4k57Gxp — Jack Nicas (@jacknicas) November 20, 2020

值得留意的是，如果你希望創建的假身份能有更大的影響力、甚至通過它小賺一筆，那麼最好還是找一些更具話題性、煽動性的「角色」。衛生官員伯克斯、前伊利諾伊州州長布拉戈耶維奇都遠不及特朗普的家人更具吸引力。霍洛威利用特朗普弟弟羅伯特的賬號收穫了超過7萬名跟蹤者，還利用這個賬號為他自創的組織「同性戀為特朗普聲援」（Gay Voices for Trump）籌得7,300美元的資金。

賬號被刪？ 重新申請！

當然，社交媒體平台可能會發現這些虛假的賬號，但卻並不總是成功的。

近年來，Facebook、Twitter這些主流社交媒體面對大量由軟件製造的虛假用戶，不得不研發軟件來辨別和封殺這些賬號。這些軟件一般通過識別賬戶生成過程中的數位證據，來判斷是否是自動化程式「製造」的。但是人為設計的賬戶便不能通過這種方式來辨別真偽。

圖為今年8月離世的特朗普弟弟羅伯特。霍洛威在社交媒體上偽裝成羅伯特，不僅給自己的Twitter賬戶吸引不少關注，還向跟蹤者騙取7,000多美金。（Getty）

此外，由於Twitter並不禁止「模仿性賬戶」，因此很難判斷一個冒名賬戶，究竟是戲謔式的模仿，還是惡意假扮位高權重之人、達到散播陰謀論或是騙取錢財等目的。這就讓識別並禁用惡意虛假用戶更加困難。

霍洛威此前創建的賬號也曾數次被Twitter封殺，比如假扮羅伯特獲得超過2萬5千跟蹤者的賬戶「@BigRobTrump」。遭到Twitter封鎖後，他又以「@UncleRobTrump」之名捲土重來，最終收穫了更多跟蹤者。

假扮總統家人騙取關注度和錢財，以至於身為總統及被冒名頂替者最親近之人的特朗普也淪陷，這位21歲特朗普支持者所引發的鬧劇並不全是偶然。口口聲聲說自己「沒有惡意」、只是為了「找樂子」的霍洛威或許沒有什麼更邪惡、宏偉的計謀，卻被捲入了疫情期間被真正的政治利益驅使、讓陰謀論大行其道的政客及其幕僚的謀劃當中。但真正讓「偽裝三部曲」得以奏效的，其實是不假思索、只相信自己願意相信的事實的民眾。