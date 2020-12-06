美國大選2020｜特朗普向喬治亞州長施壓　要求推翻選舉結果

美國傳媒12月5日引述知情人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）當天早上與喬治亞州共和黨籍州長肯普（Brian Kemp）通電話，要求對方召開州議會特別會議，以推翻該州選舉結果，但被拒絕。

圖為2018年11月4日，喬治亞州時任州長候選人肯普與總統特朗普並行，後者準備在該州出席集會活動。（AP）

《華盛頓郵報》引述知情人士稱，特朗普除了要求召開州議會特別會議，還要求喬州州長肯普下令重新核對選民簽名，並任命支持他的選舉人。但肯普此前已表示他沒有權力為特朗普干預選舉程序，亦已拒絕了特朗普的要求。

肯普5日中午在社交網站Twitter表示，他5日早上已跟特朗普稱，自己曾經3次公開提出建議核對選民簽名，以恢復外界對選舉程序的信心，並確保喬治亞州只計算合法選票。

特朗普5日晚上將到喬治亞州為2名競逐參議院議席的共和黨候選人拉票。他臨行前在Twitter回應肯普的帖文，稱「但是你從未取得簽名驗證！你的員工拒絕執行你的要求。他們隱藏了什麼？至少立即要求立法機關召開特別會議。你可以輕鬆並立即做到這一點。」

喬治亞州已確認民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝出總統大選。