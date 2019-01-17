【近30年最差】中國今年增長料僅6.3%　英媒：將再降準1.5百分點

據英國傳媒《路透社》報道，最新一季的調查結果顯示中國的內外需雙雙走弱，製造業生產放緩，預計會拖累2018年第4季度經濟增速輕微降至6.4%，全年增速料為6.6%。報道預料中國在2019年的經濟增長步伐將進一步放緩至6.3%，是近30年來最低增速。

報道指，由於通脹仍能保持溫和在2.3%，為穩增長拓寬貨幣政策空間，故預料人行今年仍然不會調整利率，但存款準備金率有望在第二、第三、第四季度繼續逐季調降0.5個百分點，年底將處在12%。

英媒預料中國2019年的經濟增長步伐將進一步放緩至6.3%，是近30年來最低增速。（視覺中國）

報道又引述摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊認為，由於金融機構負債端增長緩慢，無法支撐表內信貸擴張，故人行今年將會繼續「降準」，以提升貨幣乘數來增強銀行貨幣創造能力，同時亦預計人行會繼續「收短放長」，目的是釋放更多的廉價的中長期資金來鼓勵投資。章俊預計，人行今年還有三至四次「降準」，但年內減息的概率依然較低。

事實上，中國目前一年期存款基準利率為1.5%，一年期貸款基準利率為4.35%。人行在本月初宣布「降準」，分別在15日和25日將存款準備金率分別下調0.5個百分點，金融機構存款準備金率屆時會降至13.5%。人行行長易綱事後接受傳媒訪問時稱，穩健貨幣政策鬆緊適度的「度」，主要體現為總量要合理，結構要優化，要精準把握流動性的總量及投向，綜合運用定向降準等多種貨幣政策工具對小微企業精準滴灌，同時強化逆周期調節，將於1月下旬實施首次定向中期借貸便利（TMLF）操作。

（路透社）