據央視網消息，今天（8日）上午，中國海關總署公布了今年前8個月中國外貿進出口相關情況。

數據顯示，今年前8個月，中國貨物貿易進出口總值20.13萬億元（人民幣，下同），比去年同期增長3.6%。貿易順差1.77萬億元，擴大46%。

在8月份，中國進出口總值2.72萬億元，增長0.1%。其中，出口1.48萬億元，增長2.6%；進口1.24萬億元，下降2.6%；貿易順差2396億元，擴大41.8%。

海關總署公布數據：前8個月中美貿易總值2.42萬億元 按年下跌9% 。（資料圖片）

數據顯示，今年前8個月，歐盟、東盟和美國仍為中國前三大貿易夥伴。其中中美貿易總值為2.42萬億元，按年下跌9%，佔外貿總值的12%。其中對美國出口總值1.88萬億元，下跌3.7%；自美國進口總值5450億元，下跌23.5%；對美貿易順差1.33萬億元，按年擴大7.7%。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，目前國際經濟、貿易增長放緩，但中國外貿進出口表現強韌。他指出，今年以來中國出口商品結構持續優化，擴大進口邁出堅實步伐，民生消費類產品增長較快。下一步將全力做好穩外貿、穩外資相關政策的落實，持續優化口岸營商環境，全力促進外貿穩中提質。

在中美兩國於9月1日提高互徵關税後，雙方5日宣布同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商，不過，目前沒有跡象顯示，美國將會取消或者暫停對華關税。按照計劃，從10月1日和12月15日起，還將有更多美國對華關税生效。很多分析師預測，未來數月，中國整體的出口增長還將進一步放緩。