中國前8月進出口貿易順差擴大46%　日媒：貿易戰令美國陷入困境

中國2019年前8月進出口貿易數據出爐，中美貿易總額下降9%，進口大豆以及鐵材、銅材、鋼材等製造業材料大幅減少，與此同時，美國8月製造業萎縮，觸3年最低水平。

中國海關總署官網北京時間9月8日公布2019年前8個月的進出口貿易數據，貿易順差總額1.77萬億元，按年2018年擴大46%。其中對「一帶一路」沿線國家合計進出口5.83萬億元，增長9.9%。美國為我國第三大貿易伙伴，中美貿易2019年截至8月總值為2.42萬億元，下降9%；自美國進口5,450.1億元，下降23.5%，對美貿易順差1.33萬億元，擴大7.7%。

此外，2019年前8月我國進口大豆共5,632萬噸，減少9.2%；進口鐵礦砂6.85億噸，減少3.5%；進口鋼材764萬噸，減少12.8%；進口未鍛軋銅及銅材309萬噸，減少10.8%。

此前美國彭博社消息稱，美國供應管理協會（ISM）9月3日發佈數據稱，8月美國製造業產能萎縮，景氣指數按月降至49.1，這是該指數自2016年、時隔3年來首次低於50這一景氣分界線，也是在本屆特朗普（Donald Trump）政府執政後首次跌破50。

《日本經濟新聞》發表題為《美國製造業陷入萎縮，或影響特朗普再選》的文章稱，ISM數據顯示，美國鋼鐵公司從7月開始減產15%，並將解僱密歇根州鋼鐵廠的200名員工。

而在另一篇名為《特朗普關税是無用功？》的文章中，《日本經濟新聞》指出，美國政府加徵關税似乎是徒勞無功，美方對華加税進入「第4輪」，但與2018年夏季貿易戰爆發之前相比，美國的貿易逆差反而出現擴大，與美方提出的實現縮小貿易逆差、恢復製造業的就業這一承諾漸行漸遠。文章認為，美國政府對中國徵收高關税將反過來對美國經濟造成負面影響，因為隨着美企在中國業績惡化，在美國本土增加就業的能力也將下降。

特朗普在9月1日對3,000億美元中國商品徵税第一批生效當天早8時25分在推特（Twitter）上說：「（貿易戰）超值，不想當中國的僕人！事關美國人的自由。重找供應鏈。沒有理由每件商品都買中國造的！」特朗普補充說：「進口商們還可以在中國以外的地方找到供應商。」美中貿易戰2018年7月6日打響第一槍，迄今逾一年，美國以改善中國貿易行為為由，已公布對華全年輸美5,500億美元商品總量徵税，至9月1日完成了對其中約3,625億美元商品15%到25%的懲罰性徵税額。