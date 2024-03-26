馬英九訪大陸或將「習馬二會」 台灣各方反應不一

台灣前總統馬英九將於4月1日至11日率台灣青年到廣東、陝西、北京等地尋根、交流。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，此次參訪是應大陸方面邀請，訪問地點為中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典，另外也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。

兩岸媒體及學者普遍認為，馬英九此次訪問期間，可能會得到最高禮遇，會第二次「習馬會」。蕭旭岑也表示，馬英九希望與「老朋友」碰面，但是客隨主便。

兩岸領導人上次會面還是在2015年11月7日，那場在新加坡的會面，被認為是兩岸關係的「歷史性重大突破」，創造了兩岸分治以來的政治紀錄，引發了全球關注。如果此次在北京會面，將會別有一番意義。

馬英九卸任後，去年3月、4月間，曾進行過一場為期12天的大陸尋根之旅，訪問了上海、重慶、江蘇、湖南等省市，在拜謁南京中山陵時提筆寫下了「和平奮鬥 振興中華」八個大字，並且到湖南老家祭拜了其祖父馬立安之墓。

此次馬英九訪問大陸，正值民進黨賴清德政府將於「5.20」宣誓上任前的敏感時刻。因此，這場訪問格外引人關注，在台灣也引發了媒體與各派政治勢力討論。

總體而言，國民黨及藍營對訪問持積極態度。

馬英九辦公室將此行定位為「和平之旅」，馬英九願意以執政時的經驗以及對兩岸和平的使命感，在當前「艱困情況」下，「盡一己之力，傳達台灣民眾心聲，化解兩岸人民敵意，避免戰爭，謀求和平」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑蕭旭岑表示，兩岸年輕人在年輕的時候能夠彼此交流、相互了解，多一分接觸，兩岸就多一分情誼，友誼越深厚，衝突發生的機率就愈低。

馬英九偕同4位姊妹，4月1日前往湖南湘潭老家祭拜祖父馬立安。馬英九以湖南鄉音誦念祭文，數度哽咽落淚。（馬英九辦公室提供）

國民黨立委賴士葆表示，兩岸關係緊張，要有人與大陸交流，馬英九的高度絕對有特別意義，可降低雙方敵意，而且這是文化交流，民進黨也不需要特別攻擊。

賴士葆還認為，兩岸現在「只對抗、不對話」，民進黨當局應該鼓勵這類訪問，增加善意交流，「民進黨不想做，也別阻止別人做」。

國民黨立委徐巧芯在受訪時表示，（馬英九和國民黨）要有心理準備，會遭受民進黨「抹紅」，但對兩岸跟國際社會好的事情，應該要做。

另一位國民黨立委王鴻薇也表示，「務實的台獨工作者」賴清德當選下一任台灣地區領導人，相信馬英九此行會有助緩和兩岸緊張情勢。

值得注意的是，柯文哲白營對此次訪問也態度積極。

柯文哲本人在受訪時表示，他認為馬英九有他一定的高度，在對等尊嚴的原則之下，他不反對馬英九訪中，有些事情還是要有人做。至於柯文哲本人有無訪問計劃，柯文哲表示目前還沒有。

民眾黨立法黨團副總召黃珊珊在接受採訪時，對馬英九訪陸持正面態度，她說馬英九訪問大陸也不是新聞了，他要去做什麼事或交流，都尊重馬英九的選擇。黃珊珊強調，每個希望兩岸和平的民眾，都不希望發生衝突，多溝通當然是好事。

馬英九到訪大陸展開祭祖交流之旅，國台辦主任宋濤一起陪同搭車，兩人一路談笑風生。（馬英九辦公室）

相對於藍營和白營的積極態度，蔡英文政府與民進黨綠營等的心態則斑駁許多。

儘管蔡英文總統辦公室發言人林聿禪表示，蔡政府尊重馬個人行程規劃，後續將洽相關單位，就安全等事宜給予必要協助。但台灣陸委會同時也表示，馬英九訪問，應考慮台灣整體社會觀感。陸委會還稱大陸應「正視兩岸互不隸屬的客觀事實，停止對台操作統戰分化。」

民進黨立委，黨團幹事長吳思瑤則在黨團記者會上直呼「匪夷所思」，她還批評國民黨，稱「國民黨在敏感時機永遠有訪中參訪團，希望國民黨不要一再違反台灣主流民意」，並且呼籲馬英九「去中國就好好替台灣宣示主權。」

綠營在批評馬英九的同時，除了牽扯到將隨團赴大陸的台灣學生，甚至還對國民黨前主席洪秀柱連續7年帶團到大陸參加論壇，促進兩岸交流進行「抹紅」攻擊。

洪秀柱辦公室對此則回應指出，民進黨此舉是為抹黑有能力進行兩岸交流活動者，進而引起促進兩岸交流是「對不起台灣人」的錯誤印象。