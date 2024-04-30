北京惠台三箭齊發　賴清德如何接招？

國民黨立法院黨團總召傅崐萁4月26日率領17位黨籍立委訪問中國大陸，於28日晚間返台。一行兩天兩夜行程滿滿，先是27日與大陸全國政協主席王滬寧會面，28日先後拜訪大陸文化和旅遊部以及海關總署。陸方藉此機會放出「惠台」三箭，加大兩岸旅遊與農漁產品經貿往來的開放幅度，傅崐萁返抵台灣時笑容滿滿的說：「兩岸終於迎來了春暖花開」。



馬英九二度訪陸的「延長線」

傅崐萁一行17位台灣立法委員訪陸行，由於在台灣立法院開議期間，引來民進黨方面不小的批評。不過，站在兩岸關係發展的角度來看，傅崐萁此行可視為馬英九二度訪陸後的「延長線」，且國民黨目前在台灣立法院屬第一大黨，還是能夠代表台灣相當一部分的新民意，儘管飽受綠營抨擊，但依然有其不可小覷的意義。

兩岸關係在蔡英文執政時期每況愈下，尤其是新冠疫情期間，兩岸大門緊閉，至今仍難以恢復到疫情前的榮景，也讓雙方的民意敵對由於政治對立而攀上高峰。今（2024）年4月10日下午，習近平在北京人民大會堂東大廳接見馬英九一行時，強調「我們熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，這一句話讓兩岸社會充滿期待，象徵陸方可望對兩岸旅遊交流有更多的開放舉措。

4月27日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在北京會見傅崐萁率領的中國國民黨民意代表參訪團一行。（新華社）

果不其然，傅崐萁一行訪陸，北京方面確實「三箭齊發」。王滬寧提出了兩個「希望」：「希望中國國民黨民意代表發揮積極作用，共同推動兩岸關係發展。希望兩岸同胞特別是青年一代，多參與到兩岸交流交往中來，共同開創兩岸關係美好未來。」王滬寧還表示，大陸同胞對花蓮地震災區同胞深為關切，願意為花蓮災區災後恢復重建提供積極幫助。

就在王滬寧定調之後，大陸文旅部副部長饒權宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。接着是大陸海關總署副署長趙增連表示，將在科學評估的基礎上依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸。此外，大陸國家移民管理局也決定自5月6日起正式實施便民利企出入境管理若干政策措施，其中包括在北京等20個城市試點實行換發補發「大陸居民往來台灣通行證」（大通證）等出入境證件「全程網辦」。

藉台灣業者期待下「先手棋」

儘管這三箭看似小步緩走，卻是台灣業者高度期待的第一步。本來台方已規劃將在今年3月開放赴陸旅行團，結果就在實施前夕，台交通部觀光署以陸方仍未安排陸客團赴台為由，突襲式宣布「禁團令」，令台灣旅行業者大為光火，甚至不排除在賴清德5月20日就職當天上街抗議。因此，業者對傅崐萁訪陸成果充滿期待，不少業者在傅崐萁一行出發之時，便到桃園機場熱烈送機。

4月28日，海關總署副署長趙增連在北京會見傅崐萁率領的中國國民黨民意代表參訪團一行。海關總署將在科學評估的基礎上依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸。（中新社）

對台灣業者而言，陸方的做法有試水温的味道，若是陸客可提升20%旅遊人次，光是馬祖就可年增新台幣五億元觀光收入。因此台灣旅遊業者呼籲，既然陸方已遞出橄欖枝，民進黨政府就應「接好球」，先從解除赴陸禁團令做起。另一方面，大陸20個城市即將可全程網上換補發「大通證」，此舉也被認為是大陸為下一步擴大開放陸客赴台預作準備。在農產品方面，台灣文旦最大產區的台南麻豆，當地農會總幹事孫慈敏樂觀評估，陸方願意重新開放輸入，就是多了一條重要通路，當然是「利多」。

而大陸方面則將此三箭作為「先手棋」，隨即展開對民進黨政府的下一波升級施壓。國台辦發言人朱鳳蓮4月28日表示，希望台灣方面充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求，儘快全面恢復包括平潭─台北、平潭─台中、廈門─台中、廈門─基隆、浙江大麥嶼─基隆航線在內的兩岸海上客運直航，恢復開通天津等30個大陸航點與台灣空中客運直航。

交流大軍壓境 還能鎖台多久？

不過台灣方面顯然不領情，依舊把「不符合對等開放原則」搬出來作為拒不開放的理由。陸委會的說法是，陸方「極度縮小開放對象，僅開放福建居民到馬祖，卻未見金門和澎湖；至於旅行團來台為何以平潭航線復航為條件，而旅客來源僅限於福建居民，其他地區卻未同步開放等等」，等於不願理會台灣內部業者的渴望開放呼聲，還把皮球又踢回去給北京。

4月29日一早，傅崐萁與一起訪問北京的16位國民黨立法委員於台灣立法院議場門口召開「兩岸破冰和平之旅，振興台灣百工百業」成果豐碩記者會。（Facebook／傅崐萁）

兩岸民間交流與農漁產品經貿往來，如今已成為民進黨與中國大陸之間新一輪的政治博弈。過去台方總是批評大陸未先開放，如今陸方已走了第一步，台方卻仍不願意跟進，就算宣稱「不符合對等開放原則」，但人民的自由遷徙移動，其實是受到《中華民國憲法》所保障的。

賴清德心裏打的如意算盤，是他所表態的「由兩岸執政黨負責任展開良性對話」，要的就是逼迫陸方承認台灣政府的「對等」地位。但在賴清德未接受「九二共識」或「中華民族」之前，此舉等於是緣木求魚。陸方站在台灣民意要求和平交流的順風處，從旅遊與文旦緩步開放，接着再從航線全面恢復的訴求「大軍壓境」，賴清德這位只有四成民意的準總統還能「鎖台」多久？要繼續讓自己的支持度下探？這將是北京「三箭齊發」之後，給賴清德帶來的新難題。