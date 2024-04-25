「遞刀」式巨額軍援勸和不成　台灣恐先淪美國手上的「血刃」

就在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）抵達中國之際，美國總統拜登（Joe Biden）正式簽署了援助烏克蘭、以色列、台灣的「國家安全包裹法案」，其中還包括強制TikTok與中國母公司字節跳動（ByteDance）「斷開連結」，否則將在美國面臨全國性禁令。



這項法案總額高達950億美元，約有610億美元援烏，264億美元援以；還有81億美元《印太安全補充法案》，包括為台灣和其他主要盟友提供20億美元的外國軍事融資（FMF），以及用於補充台灣和地區夥伴提供國防物資和服務的19億美元。

該法案通過一波多折，在美國眾議院受到共和黨阻撓，最後拆成四個獨立法案表決，經過參議院審議和表決後，拜登一口氣包裹式簽署成法律。光是這項美國對外軍援法案，就能看出美國究竟想打造出一個什麼樣的世界。很明顯的，援助烏克蘭是為了要牽制、擊退俄羅斯，援助以色列則着眼於美國在中東世界力量的消漲，並獲得猶太財團的支持；最重要的是，毫無正當性與合理性的TikTok脱離母公司法案，以及無償提供台灣FMF，則是美國真正的用心所在──遏制中國。

由共和黨控制的美國國會眾議院2024年4月20日通過總價值950億美元的立法計劃，以向烏克蘭、以色列和台灣提供安全援助，並強制TikTok脱離中國母公司字節跳動。圖為國會大廈外的情景。（Reuters）

需要知道的背景是，美國提供的FMF，一般用於援助主權獨立國家，過去有阿富汗、伊拉克、約旦等中東國家、埃及、以色列、巴基斯坦等國都曾獲FMF援助。據美國國務院說法，FMF的目的是要提高夥伴國的軍事能力，以為應對國際危機做出貢獻、支持民主選舉產生的政府、協助夥伴國和盟國的軍隊採購美國國防用品和服務，加強合法的自衛能力和安全需求、通過美國國防相關商品和服務的出口來支持美國工業等。

換句話說，今天台灣方面包括總統府、行政院、外交部紛紛對美國表示感謝的巨額援助，說穿了美國的真實目的，就是要把台灣打造成一座「武器庫」、一隻「軍事刺蝟」或「軍事豪豬」，而且還需要不斷向美國購買武器。美國所打的如意算盤，不過是假若台海一旦擦槍走火，美國不必派一兵一卒，光是靠台灣島與台灣人民的戰場，就能消耗、牽制住北京，而在此之前，美國的軍工複合體還能得到大筆的軍售利益。

華府的這筆「台灣」算盤，不正恰恰與今日的烏克蘭一模一樣。俄烏戰爭爆發至今超過兩年時間，非但看不到戰爭結束的曙光，只看到美國與英國多次喊停調和談判，同時輸送大量的武器與金錢援助，還增派多位軍事顧問。而美國本身則隔岸觀火，當烏克蘭已陷入分崩離析、生靈塗炭之時，美國又興沖沖地遞上一把價值600多億美元的刀子，讓烏克蘭繼續廝殺下去。

2024年4月4日，北約外長會議舉行期間，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）與美國國務卿布林肯舉行會晤。（Reuters）

以色列與哈馬斯的情況亦同，美國表面上要求內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯納坦雅胡）政府「手下留情」，事實上持續靠大筆金援「輸血」，讓周邊地區陷入一場大混戰，得不到片刻安寧。連美國國內也是一樣，紐約地區多所著名大學發起聲援巴勒斯坦的抗議行動，如今已蔓延全美，美國警方的做法卻是逮捕抗議師生，而政府還在他們身上貼上一張莫須有的「反猶主義」標籤。

眾人無不希望這個起火的世界能逐步滅火，而美國的「調停」、「勸和」方式，竟然是通過巨額軍援，完全可以看出美國還在挑動對立、敵視與仇恨，而不是積極透過政治協商或談判的方式來降温。俄烏、以哈的戰火恐怕將燒得更旺，接下來就怕台海這座火藥庫也被點燃。

強制要求TikTok脱離中國母公司的法案，美國要打壓的就是中國如日中天的全球軟實力影響；而另一步武裝台灣的做法，更早之前就已傳出有美國軍事顧問進駐台灣外島，甚至還可能有美國特種作戰部隊聯絡組將進駐台灣，則是要用軍事力量在第一島鏈徹底封鎖中國硬實力的崛起與出海。

2024年4月25日美國務卿布林肯（左）在上海會見上海市委書記陳吉寧。（Reuters）

問題在於，民進黨政府的頻頻對美國「道謝」，民眾聽在心裏應該感到毛骨悚然。因為中美之間的科技戰，美國已經把台積電轉移到其本土，台灣如今對美國而言的「剩餘價值」，就剩下本島變成一片焦土以對付中國大陸。借用資深評論家石齊平的說法，美國正在「去台化」，也正在「棄台化」，它並沒有要拿下台灣，可是不惜讓台灣淪為一個戰場，犧牲的還是島上千千萬萬深信「台美友好堅若磐石」的人們，與烏克蘭的下場一樣，走向一條不歸路。

美國在台灣身上花錢、武裝，難道真的是為了「維護台海和平穩定」？「備戰才能避戰」不過是台灣無能政客編造出來的一套謊言罷了，兩岸的和平靠得是政治互信與政治談判，美國的武器只會讓火藥引信更容易被點燃而已。華府這套「遞刀」式的高額軍援台灣，「勸和保台」不成，台灣先變成「借刀殺人」的那把刀，台灣在「感謝」美國之餘，先想想自己真想變成那一把刺向中國大陸的「血刃」嗎？