對二十屆三中全會的展望和預期 | 安邦智庫

二十屆三中全會終於確定了召開時間。中共中央政治局4月30日召開會議，決定2024年7月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。

改革開放以來，歷屆三中全會一般在當屆黨的大會後第二年召開，大多在10月-12月間召開。從1978年以來，召開時間最早的是十九屆三中全會，為十九大第二年的2018年2月26日至28日召開。召開時間最晚的是十二屆三中全會，在1982年十二大之後的第三年（1984年10月20日）召開，會期也罕見的只有1天。就此而言，二十屆三中全會是迄今召開時間第二晚的一次三中會議。

十一屆三中全會通過會議公報（資料圖片/新華社）

二十屆三中全會召開時間晚，與中國當前面臨的複雜形勢和麪臨的壓力有關。三中全會要討論重大改革問題，二十屆三中全會怎麼開？改革的核心主題如何確定？面對重大問題如何應對？相信是此次會議久拖未開的重要原因。

從4月30日政治局會議的內容看，二十屆三中全會的核心主題是「圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革」。毫無疑問，「中國式現代化」是此次會議的核心關鍵詞，也是理解即將召開的二十屆三中全會內容的一把鑰匙。

什麼是中國式現代化？官方表述是，中國式現代化是中國共產黨領導的社會主義現代化，既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色。中國式現代化有九個方面的本質要求：（1）堅持中國共產黨領導，（2）堅持中國特色社會主義，（3）實現高質量發展，（4）發展全過程人民民主，（5）豐富人民精神世界，（6）實現全體人民共同富裕，（7）促進人與自然和諧共生，（8）推動構建人類命運共同體，（9）創造人類文明新形態。

國務院港澳事務辦公室副主任王靈桂（中）為民政專員而設的研修班講授課堂，闡述中國式現代化如何在浙江實踐。（政府新聞處）

這九個方面的本質要求，可以看成是中國式現代化的頂層目標。這九大頂層目標可以分成三類：首先，強調中國式現代化由誰來領導，走什麼路。其次，中國式現代化要實現什麼發展目標，包括經濟、民主、精神、共同富裕、人與自然。第三，對人類的貢獻。值得注意的是，中國式現代化不僅關注中國，還放眼世界——「人類命運共同體」和「人類文明新形態」，既是在談中國對世界的貢獻，也是在談中國希望世界做出什麼改變。與過去不同，中國經濟發展、改革開放等關係到中國現代化進程的重大問題，並不是中國式現代化的頂層目標，而是包含在「高質量發展」這一頂層目標之中。

必須清醒地意識到，圍繞中國式現代化這一核心，當前中國已經構建起了一整套關於中國未來發展的政治邏輯、話語體系、概念支撐和目標體系。這種體系是在十八大以來逐步構建起來的，雖然目前還在不斷補充新概念（如新質生產力），但作為系統已經完成了基本構建。中國式現代化與「五位一體」（經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設五位一體）、「四個全面」（全面建設社會主義現代化國家、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨）相互交叉和支撐，共同構成了當今和未來中國的治國理念、治國目標與治國手段體系。

中國實現現代化是一個歷史的進程。1964年底到1965年初召開的第三屆全國人民代表大會第一次會議提出「四個現代化」的目標，並宣佈：調整國民經濟的任務已經基本完成。今後發展國民經濟的主要任務，是要在不太長的歷史時期內，把我國建設成為一個具有現代農業、現代工業、現代國防和現代科學技術的社會主義強國。但遺憾的是，在提出「四個現代化」目標後，中國的發展不久就進入十年「文革」動亂，並未真正落實。直到1977年中國開啟改革開放時代後，「四個現代化」才真正得到落實和推進。就此而言，當前提出的「中國式現代化」，也是中國現代化進程的一部分，對此必須要有歷史的清醒。

1964年底到1965年初召開的第三屆全國人民代表大會第一次會議提出「四個現代化」的目標，並宣佈：調整國民經濟的任務已經基本完成。（VCG）

關於二十屆三中全會全面推進改革問題，中央政治局會議提出：「以經濟體制改革為牽引，以促進社會公平正義、增進人民福祉為出發點和落腳點，更加註重系統集成，更加註重突出重點，更加註重改革實效，推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎、國家治理和社會發展更好相適應，為中國式現代化提供強大動力和制度保障。」在我們看來，在當前中國治國理政的體系之下，這些都是一些原則性的要求，尤其是在生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎等重大關係方面，不會有什麼突破性的改變，主要是相互調適的問題。

自2022年底放開新冠疫情管控後，經濟和財政上受到的創傷開始顯現。整個2023年，中國都處在艱難恢復的狀態，企業信心、老百姓信心都嚴重不足，中國經濟恢復遠不如預期。這種背景下，社會各界對於中國下一步如何改革的預期在上升。鑑於近兩年導致市場和社會信心不足的原因極為複雜，要想有效緩和甚至扭轉信心不足、預期轉壞，我們在各地調研時不止一次聽到這樣的聲音：中國現在需要一次類似十一屆三中全會的會議，要有振聾發聵的重大改革來打破僵局，給全社會帶來信心。此次政治局會議也提出，「面對紛繁複雜的國際國內形勢，面對新一輪科技革命和產業變革，面對人民群眾新期待，必須繼續把改革推向前進。」 這些來自地方和社會各界的期盼，能否在二十屆三中全會得到呼應，各界都在拭目以待。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

總體來看，在治國理念、治國目標、治國手段等多個方面，當前國內已經基本完成了體系構建。在此背景下，二十屆三中全會可能不會推出重大的突破式體制改革，更大可能是圍繞實現中國式現代化這個既定目標，按照既定的「四個全面」、「五位一體」佈局，來推進、深化、落實已有的各項改革。也就是說，不是重新去規劃新的藍圖，而是根據既定的藍圖做好施工，把藍圖變成現實。國內社會各界可能需要據此來調整預期，靜待二十屆三中全會的到來。

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