中國最大規模車展北京開幕　中外車企競逐新能源賽道

中國最大規模的車展本月25日在北京開幕，海內外各大品牌在本屆車展上展示旗下最新電動車，再次凸顯中國這個全球最大的汽車市場已步入全電動化時代。



綜合《路透社》與《每日經濟新聞》報道，本屆北京車展上，車企之間的競爭繼續聚焦於電動化、智能化以及性價比。數據顯示，本屆車展有117個全球首發車型，41個概念車型，參展的新能源車型達278個。

由於新冠疫情，本屆北京車展是時隔四年後再次舉辦。在上一屆北京車展上，參展的新能源車有160台，這一數字在四年之後大幅增加。

2024年4月25日，第18屆北京國際汽車展覽會開幕。本屆車展以「新時代．新汽車」為主題，將舉行至5月4日。圖為參觀者在蔚來汽車展台參觀電動汽車換電站演示。（新華社）

參展的新能源車型覆蓋不同價格區間，包括純電動、混動、氫能等多種動力形式。小米汽車與比亞迪的展台備受關注，被訪客圍得水洩不通。小米3月28日發布首款新能源車小米SU7，比亞迪則是全球最大的電動汽車製造商之一，已宣布停產燃油車整車生產。

小米創始人雷軍在車展上透露，截至4月24日，小米SU7鎖單7萬5723台，已交付5781台。

比亞迪則展示從中級轎車到豪華車型的全方位產品線，涵蓋10萬至100萬級市場。目標群體為中產階級的OCEAN-M概念車在車展亮相，這是一款運動型後輪驅動掀背車，是首款基於全電專屬平台生產的汽車。

比亞迪說，上述車型量產版的價格區間15萬元（人民幣，下同）至20萬元，將於今年第三季上市，這一售價遠低於北美和歐洲的主流電動汽車。

一些品牌將智能駕駛輔助系統作為關鍵賣點進行營銷。廣汽、北汽等品牌與華為合作，旗下一些車型將搭載華為智駕系統，比亞迪、小鵬等車企則推廣自己開發的功能。

中國電動汽車製造商蔚來汽車創始人兼首席執行官李斌說，毫無疑問，在北京車展上，人們對汽油車不再感興趣，每個人都在尋找智能和電氣化方面的最新技術。

車企競逐新能源賽道的背後，是市場的快速增長。中國新能源汽車產銷連續九年位居全球第一，中國汽車工業協會數據顯示，今年第一季，新能源汽車產銷量分別為211萬5000輛和209萬輛，同比分別增長28.2%和31.8%。

外國汽車製造商一直在調整中國戰略，以趕上電動汽車市場的轉變。本屆北京車展上，包括寶馬、梅賽德斯-平治、本田、奧迪品牌等國際汽車品牌參展亮相，展示旗下新的電動產品。

寶馬和其他國際汽車品牌參展，展示新的電動產品。（路透社）

美國通用汽車首次將傳統發動機汽車排除在車展陣容之外，德國的梅賽德斯-平治則在展示了幾款新電動汽車的同時，也反駁其放棄電氣化的傳言。

一些中國車企概述了海外拓展計劃，並不理會歐美對行業產能過剩的擔憂，並強調自主創新。

長城汽車總裁穆峰說，隨著中國汽車工業進入全球化新時代，中國本土品牌的實力不斷增強，中國汽車走向世界舞台也成為一種新趨勢。

本文獲《聯合早報》授權刊載。