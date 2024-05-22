美官員稱若大陸攻台　ASML可遠程毀台積電光刻機：包括最先進EUV

「一旦中國大陸進攻台灣，阿斯麥（ASML）和台積電有能力癱瘓製造晶片的機器。」彭博社5月21日援引兩名消息人士的話稱，有美國官員就大陸攻台的後果私下向荷蘭和台灣官員表達擔憂。不過，光刻機製造商ASML向荷蘭官員保證，可以遠程癱瘓（remotely disable）相應機器，包括最先進的極紫外光刻機（EUV）。



ASML生產的光刻機。（ASML網站）

兩位不願具名的消息人士稱，台灣生產了全球絕大多數的先進晶片，因此美國政府私下向荷蘭及台當局官員表達了對台海衝突的憂慮。另兩名消息人士稱，荷蘭政府與ASML就這一問題進行商討時，ASML向官員保證，該公司有能力遠距停止機器運作，他們已就可能發生的戰事進行模擬，以便妥善評估風險。

ASML、台積電和荷蘭貿易部的發言人拒絕置評。白宮國家安全委員會、美國國防部和美國商務部的發言人沒有回復電子郵件置評請求。

台積電是ASML的重要客戶，世界上最先進的晶片約有90%產自台灣。

消息人士稱，EUV需要頻繁維護，如果沒有ASML提供的備件，這些機器很快就會停止工作。EUV的現場維護要求很高，它們被安置在無塵室內，需要工程師穿着特殊的套裝以避免污染。

2024年5月20日，賴清德發表就職演說。（台灣總統府）

報道說，ASML為某些客戶提供聯合服務合同，讓他們自己進行一些日常維護，從而允許台積電等客戶訪問他們自己的機器系統。ASML表示無法訪問客戶的專有數據。

在5月15日舉行的國台辦例行新聞發布會上，有記者提問說，曾任美國國土安全部、國防部顧問的智庫學者阿爾佩洛維奇日前發文，鼓吹要使用「破壞台積電設備」等手段讓中國大陸明白「武力犯台」無法獲得台積電。有綠媒稱美國這是在「保護台灣」。對此有何評論？

國台辦發言人陳斌華表示，一段時間以來，美國反華勢力把台積電當「武器」、當「炮灰」，頻頻拋出「炸毀台積電」、「破壞台積電設備」、「遠程癱瘓台積電」等言論，徹底暴露出他們的卑劣心理和邪惡本質。美方任何時候都以「美國利益」優先，不只台積電，台灣的一切在其眼中都是可以隨時丟棄的。有關綠營媒體把美方「毀台」言論硬拗成「保護」，是在侮辱台灣民眾的智商。越來越多的台灣同胞已經認清，「倚美」越深、「毀台」越甚，只會讓台灣民眾陷入深重禍害。

近一段時間來，拜登政府屢屢加強對荷蘭政府施壓，脅迫其配合美國對中國先進半導體產業的「圍堵」。其中包括，要求其阻止本國光刻機巨頭ASML為中國客戶在當前銷售禁令生效前購買的「受限」晶片製造設備提供維修等售後服務。

國台辦發言人陳斌華說，美國反華勢力把台積電當「武器」，徹底暴露出他們的卑劣心理和邪惡本質。（環球網）

ASML首席執行官彼得·溫寧克（Peter Wennink）上月曾表示，目前公司沒有理由不為已經出售給中國客戶的設備提供服務，他們在中國安裝的設備沒有服務限制。

財報顯示，今年一季度，ASML來自中國大陸的營收佔比高達49%，約20億歐元（約合人民幣154.62億元）。而該公司以往的最大市場台灣和韓國佔比則保持在低位，分別只有6%和19%。

截至今年一季度，傳統上是ASML第三大市場的中國大陸，已經連續三個季度成為其最大市場，營收佔比分別為46%、39%和49%，相比之下去年一季度只有8%，二季度為24%。

中國外交部發言人多次表示，中方一貫反對美國泛化國家安全概念，以各種藉口脅迫其他國家搞對華科技封鎖。半導體是高度全球化的產業，在各國經濟深度融合的背景下，美方有關霸道、霸凌行徑嚴重違背國際貿易規則，嚴重破壞全球半導體產業格局，嚴重衝擊國際產業鏈供應鏈的安全和穩定，必將自食其果。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

