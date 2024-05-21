賴清德稱兩岸互不隸屬　馬英九籲修正「新兩國論」：不要自誤誤國

台灣的總統賴清德、副總統蕭美琴周一（20日）宣誓就職，其後賴清德發表30分鐘的就職演說，當中強調「兩岸互不隸屬」。

對此，馬英九周二（21日）表示，這只會讓兩岸陷入更危險情況，並呼籲賴清德以台灣人的福祉為念，「不要自誤誤國」。



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綜合台媒報道，馬英九等人5月21日出席「賴蕭新政府上台後兩岸關係」座談會。針對賴清德的就職演說，馬英九說，「台海形勢從原本最危險，進一步變成更危險。這是地表上最不能出現煽動性言論和挑釁舉動的地方，各方必須保持溝通管道，確保不會發生誤解和誤判。」

馬英九說，「如果賴政府認為兩岸是兩個國家，就應該勇敢負起政治責任，立刻推動修憲來實現這個主張。」如果不是兩個國家，就應該遵守現行憲法明確規定，兩岸就是台灣地區與大陸地區這兩個地區，「這是一個嚴肅而重要的議題，希望賴政府認真面對，不要輕易忽略。」

今年4月，習近平在北京會見馬英九一行。（新華社）

而談及民進黨執政八年，馬英九表示，兩岸至今沒有建立任何對話管道，並舉例今年發生金廈海域的大陸漁船不幸翻覆事件，引發兩岸人心動蕩，形勢突然陡然緊張，由此可看出當前兩岸問題關鍵之所在。

馬英九最後還呼籲賴清德，要以台灣人的福祉為念，放下意識形態修正昨天就職時公開宣誓的「新兩國論」，不要自誤誤國。