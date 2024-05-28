與胡錫進商榷：「境外旅客住酒店不便利」都是旅館業和基層的錯？

隨着內地對多國遊客來華免簽政策的實施，關於「境外旅客入住酒店不便利」的問題再度引發關注。最近，有海外旅客在中國政府網留言反映，遇到酒店以「不具備涉外資格」、「不知道如何將訊息錄入系統」為由拒絕他們入住。5月24日，公安部、商務部、國家移民局等部門答覆稱，正在積極協同配合商務部、文化和旅遊部等部門研究措施，要求旅館業不得以無涉外資質為由拒絕接待境外人員。

5月27日，《環球時報》前總編輯胡錫進發文表示，「涉外酒店」規定已是昨日黃花，國家早已取消了「涉外酒店」的概念，所有酒店都可以接待境外人員，但在旅館業和很多基層官員之間並沒有廣泛傳開，或者說大家對此將信將疑，寧可嚴一點，以免出事。他寫道：「儘可能多為外國人來華創造更方便的條件，而不能反過來拖着國家的政策不予落實。」在胡錫進看來，之所以存在「境外旅客入住酒店不便利」的問題，責任在於旅館業和很多基層官員未能有效落實國家政策。

真是這樣嗎？

據界面新聞的梳理，1988年9月頒佈的《中華人民共和國評定旅遊（涉外）飯店星級的規定》是較早關於「涉外酒店」的規定。2003年北京打破政策限制，規定從2003年10月1日起取消全市範圍內涉外定點住宿限制。2005年河南省宣佈將在全省範圍內取消境外人員臨時定點住宿限制，境外人員可自主選擇賓館、飯店住宿。

中國廣東省廣州市生活着大量外國人。（資料圖片）

但現實與政策存在落差，界面新聞的調查顯示，不僅位於北京的布丁嚴選酒店工作人員稱酒店沒有接待外賓的資質，而且河南省鄭州市的全季酒店、希爾曼酒店等多家酒店都把外賓排除在外。當然，界面新聞的採訪還揭示出部分酒店之所以不申請涉外資質、拒絕接待外國人入住，還有一個原因是害怕麻煩與風險。

現實中一些地方仍在延續「涉外酒店」的規定。比如，2023年7月10日，內蒙古自治區烏蘭浩特市公安局的微信公眾號「平安烏蘭浩特」發文表示：「7月7日，民警在工作中發現，某旅店在不具有涉外賓館權限的情況下私自接待一名外國人住宿，根據《中華人民共和國出境入境管理法》《中華人民共和國治安管理處罰法》依法對該旅店進行行政處罰。」

2023年9月19日，甘肅省隴南市武都區公安局發布消息稱，「進一步加強對涉外賓館、酒店臨時住宿登記的管理，對違規的賓館、酒店加大查處力度」，「在工作中發現，有一名外國人在武都某酒店入住」，「該酒店擅自接待外籍人士，且未按規定向公安機關報送外國人住宿登記訊息」，「出入境大隊根據《中華人民共和國出境入境管理法》，對該家酒店作出了行政處罰」。奇怪的是，查詢《中華人民共和國出境入境管理法》、《中華人民共和國治安管理處罰法》，並未發現「涉外酒店」、「涉外賓館」的類似說法。

以上事實說明國家層面大概率已經沒有「涉外酒店」的規定，但因為未能進行全國範圍內的有效溝通與工作部署，一些地方仍在不同層面延續「涉外酒店」的規定，甚至以《中華人民共和國出境入境管理法》、《中華人民共和國治安管理處罰法》的名義對旅館業涉外業務進行限制與處罰，以至於給大眾造成「涉外酒店」的誤會和帶來「境外旅客入住酒店不便利」問題。

這反映的是一些部門的工作存在短板，既未及時在全國層面進行有效協調，又未能及時進行公共溝通。胡錫進在一定程度上看到問題的所在，卻簡單將責任歸咎於旅館業和基層官員，卻不知道反躬自省：為何旅館業有錢不賺、基層官員為何沿用「涉外酒店」的規定。有問題、有不足並不可怕，關鍵是及時傾聽民意與作出修正，反之，如果出現問題，總是一副錯在別人的頤指氣使、高高在上的態度，那絕非有效、親民的公共溝通之道。