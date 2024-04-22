中國免簽「朋友圈」擴容現積極效應　免簽15國訪華人次佔總數6成

國家移民管理局日前發布最新數據顯示，今年第一季，外國人訪華數量較2023年同期增長3倍多，累計簽發外國人簽證證件46.6萬人次、同比上升118.8%，免簽入境外國人198.8萬人次、同比上升266.1%。



《人民日報》22日報道，國家移民管理局18日出具數據表示，一段時間以來，中國持續推出多項訪華簽證優化措施，包括減少簽證申請表填報內容、階段性調減簽證費、簡化赴華留學審批手續、免採部分申請人指紋、免簽證預約、對部分國家試行免簽政策等，為外國人赴華旅行、工作、學習、生活提供了更多便利，受到國際社會廣泛歡迎。

報道強調，中國免簽「朋友圈」持續擴容，彰顯中國推進高水準對外開放、加強國際交流合作的信心，政策積極效應不斷顯現。

國家移民管理局介紹，去年7月26日，中國恢復對新加坡、汶萊持普通護照赴華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境人員15天入境免簽政策。去年12月1日和今年3月14日，中國先後對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6國和瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡6國持普通護照人員試行單方面免簽政策。今年3月1日，中泰互免簽證協定正式生效。

截至目前，上述15國共有98.9萬人次外籍人員免簽入境訪華，佔到相關國家來華人員總數的六成多，整體呈現上升趨勢。

《人民日報》海外採訪，匈牙利布達佩斯當地人員表示，近期前去諮詢去中國旅遊的客戶越來越多，中國已成為熱門國際旅遊目的地之一。「許多遊客原本就想去中國旅遊，免簽政策出台後熱情更高了」。

匈牙利總理歐爾班（右）2023年2月19日在布達佩斯會見中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（左）（中國外交部）

比利時拂曉旅行社負責人受訪時則稱，「在得知比利時獲得免簽待遇後，我們第一時間就開始策劃赴華旅遊方案和行程。第一個團的報名很順利」，「未來我們有多期赴華旅行團正在策劃中，很多比利時人都想親自去中國走走看看」。

此外，攜程數據也顯示，互免簽證協定的實施也讓中泰兩國遊客出遊意願高漲。中泰互免簽證協定生效當天，泰國赴華旅遊訂單同比激增3倍，較2019年增長超過160%。中國城市的關鍵字搜索熱度同比增長3倍多，環比增長超一成。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）表示，許多泰國民眾選擇前往中國旅遊，航班爆滿，進一步促進了兩國之間的交流。

四川中國旅行社有限公司副總經理盛偉強介紹，今年以來，公司已接待來自新加坡、馬來西亞和泰國的600多名遊客，同比增長1倍以上。「他們主要前往成都、九寨溝、黃龍、峨眉山等著名景點。川西線和川藏線非常受新馬泰遊客的歡迎。泰國遊客還特別喜歡川味火鍋，我們在行程安排中特意增加了美食體驗活動。」

2024年3月7日，外長王毅在兩會回答記者提問時預告，自今年3月14日起，中國將進一步對歐洲6國開放免簽。（香港01 直播截圖）

在觀光旅遊業之外，免簽政策也受到希望拓展中國市場的外國企業人士廣泛歡迎。《人民日報》報道，瑞士一家醫美機構的創始人稱，「中國是我們的重要市場，我非常期待能夠借免簽政策之便再次訪問中國，瞭解未來合作的可能性。我初步計劃11月去海南參加國際健康產業博覽會。免簽政策讓我的出行更輕鬆。」

比利時中國經貿委員會主席德威特則表示：「我注意到，中國施行便利外籍人員來華5項措施，積極解決外籍來華人員遇到的移動支付等問題，正致力於為外國朋友提供更加安全、舒適、便捷的旅行環境，這將進一步促進中外人員往來。」比利時布魯塞爾國際機場新聞辦公室工作人員告訴記者，除目前直飛北京、深圳的航線外，布魯塞爾直飛上海的航線不久後也將復航。「這必將為比利時遊客前往中國提供更多便利。」

匈牙利外長西雅爾多（Peter Szijjarto）多日前表示，中國試行免簽政策對匈牙利赴華遊客和商務人士是利好消息。本著互惠原則，匈牙利政府對赴匈開展投資合作的中國企業高管簽發長期簽證。西雅爾多強調，這些舉措將進一步增進匈中經濟、旅遊合作及人文交流。據悉，從4月起，每週有多達13趟航班往返布達佩斯和中國的北京、上海、重慶、寧波4個城市。

截至2023年，中國已連續15年成為馬來西亞最大交易夥伴，兩國經貿合作密切。馬來西亞中國公共關係協會副會長顏天祿向《人民日報》表示：「免簽政策為馬來西亞中小企業和創業者赴華交流合作提供了更多機會，他們可以更加靈活地參加各類商貿展會和洽談活動，更加便利地拓展合作夥伴和商業網絡，從而推動馬來西亞經濟多元發展。」